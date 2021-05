Que Roberto Bautista es un crack dentro y fuera de la pista de tenis ya se sabe. Pero lo que muchos desconocen es que también es un amante de los caballos y, de hecho, tiene una yeguada con mucho futuro. El tenista, que prepara estos días su participación en el Masters de Madrid (Mutua Madrid Open), estuve presente ayer, aunque no en persona, en el I Concurso morfo-funcional de Pura Raza Española, que se celebra este fin de semana en Segorbe, convertida en la capital de los caballos y yeguas más bellos de España.

El deportista inició el sábado entrenando con Rafa Nadal, dentro de los preparativos del prestigioso torneo madrileño que reúne a buena parte de las mejores raquetas del mundo. Pero a las 18.00 horas tenía una cita con la capital del Alto Palancia. A través de una plataforma on line, que retransmitió el evento, no se perdió la salida a la arena de Armas Napolitana, la mayor, con 4 años, de una yeguada de 5 ejemplares con mucho futuro.

La yegua de Bautista, de capa torda, acabó segunda en morfología y movimiento. "Era la primera vez que concurría en un concurso y se puso a llover. Se movió bien, algo nerviosa al final de la presentación, pero se llevó un palo en puntuación de morfología. Hace tres días tuvo una inflamación y se notó. Pero estamos contentos porque es el comienzo de un proyecto de yeguas de Pura Raza Española que disputarán campeonatos del mundo", explicó el tenista.

Armas Napolitana compitió frente al ganador nato en esta categoría, que a la postre quedó primero. Así lo comentó José Francisco Fajardo, encargado de preparar los caballos del tenista, quien detalló sobre el vencedor que "el animal es de la ganadería de Plaza de Armas, y es hijo de un caballo que fue mío, del hierro de Miura, que fue subcampeón del mundo; se llamaba Chulito y tiene todo de un caballo campeón, y así se ha movido y se ha comportado muy bien"

Sobre su presencia en Segorbe, el de Benlloc señaló que "me hubiera gustado estar allí, de hecho he estado a punto, porque el Masters tiene 8 cabezas de serie. Yo he quedado el noveno, tras caer del cartel Djokovic y Federer. Solo que hubiera renunciado otro ya habría tenido opción de estar en el concurso".

Al no estar en el selecto grupo de cabezas de cartel, Bautista debutará a principios de la próxima semana, "el lunes o el martes", y estos días se aclimata a la altura de la capital de España y a la burbuja creada alrededor del torneo madrileño por el coronavirus.

Respecto al I Concurso morfo-funcional de Pura Raza Española de Segorbe, el singular certamen es clasificatorio para la final del Campeonato del Mundo SICAB 2021 y ha logrado reunir a 60 equinos de todo el país, especialmente desde las Islas Baleares, con la organización de la Asociación Nacional de Criadores de Caballo Español (ANCCE), la Asociación de Pura Raza Española de la Comunidat (Precval) y el Ayuntamiento.

Bajo las pertinentes medidas de seguridad por el covid, con un aforo limitado a 642 plazas, el millar de asistentes al evento tuvo que esperar para entrar escalonadamente a ver la cita. La competición se desarrolló en el Centro Hípico de Segorbe, que recibió las alabanzas de Antonio Esteban, presidente de Precval: "Son inmejorables, totalmente nuevas y con los espacios necesarios para la práctica de la equitación".

Esteban explica que en el concurso se valora fundamentalmente las características morfológicas del animal, “la belleza y su funcionalidad en el movimiento y trabajo del caballo y de las yeguas” y de la correspondiente puntuación salen los ganadores.

Con este evento, el consistorio ha querido promocionar este centro ecuestre que, en estos momentos, no tiene el uso para el que fue concebido por el cansancio del anterior gerente. Hoy será el broche del peculiar Masters de caballos que pone el laurel a la belleza en movimiento, con la entrega de galardones a partir de las 13.30 horas.