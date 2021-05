El juzgado de instrucción Nº4 de Castellón acuerda el sobreseimiento de la causa presentada por el Partido Popular de Torreblanca contra la alcaldesa María Josefa Tena por los delitos de fraccionamiento de contrato, malversación y prevaricación de fondos públicos, por un valor de 1.800.000€.

Esta denuncia se basaba en unos reparos formulados por la intervención municipal que la alcaldesa levantó con tal de poder pagar las horas extra a los empleados municipales y poder abonar las facturas a las empresas y comercios locales por los suministros y servicios prestados al ayuntamiento como grúa, gestoría, fontanería, ferretería, carburante…

Se efectuó el pago por contrato menor ya que no se disponía de personal de contratación por ser nueva la ley de contratos del 2017. Reparos levantados también para autorizar el pago de los trabajos efectuados por una empresa local al margen del contrato de mantenimiento eléctrico de la localidad.

Los trabajos fueron efectuados y el hecho de no abonarlos hubieran significado un enriquecimiento injusto para el Ayuntamiento, tal y como se dijo en sesión plenaria municipal en el rendimiento de cuentas, además tal y como ya indica el interventor y así lo recalca el juez “en ese momento ya se había actualizado y estaba vigente un nuevo contrato que esperaba superar el fraccionamiento de contrato público en materia eléctrica”.

Paradójicamente ese contrato origen de los reparos lo denuncian conociendo los defectos de que adolecía, “lo que era bueno para ellos era delito para otros” la doble moral del PP. Los reparos de intervención son fundamentales para la administración, pero como en este caso pueden ser ambiguos, alejándose de la taxatividad en que deben ser formulados. Este hecho da lugar a la subjetividad y discrepancia. Discrepancia que corresponde al presidente de la entidad, en este caso al alcalde resolverla, y no puede delegar en ningún caso.

Ética y responsabilidad

La alcaldesa declara “siempre he actuado con ética y responsabilidad teniendo la honradez por bandera. Desde 2015 he actuado pensando siempre que hacia lo mejor por y para el pueblo y los vecinos. Espero terminar con la cara bien alta y sin que nadie me pueda reprochar nada, pienso que el Partido Popular de Torreblanca lo único que pretendía era manchar mi imagen y sacar redito electoral”.

Los hechos sucedieron en el año 2017 y la denuncia fue presentada en el febrero del 2019 para ser noticia y escándalo en el mes de mayo de ese mismo año, momento justo que arrancaba la campaña electoral. “Todos los que me conocen saben que soy incapaz de ser deshonesta y mucho menos aprovecharme del cargo. Todos no somos iguales, lo triste es que hechos como este ensucian la política. Es vergonzoso que un partido que tanto sabe de corrupción y con un currículum tan largo de condenados a sus espaldas, aproveche de forma tan rastrera y oportunista cualquier incidencia administrativa para hacer sangre con el único objetivo de hacer daño a las personas y sacar rédito electoral”, ha comentado Tena una vez se ha sobreseído su causa.