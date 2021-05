Una repuesta ejemplar del alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, a un ataque homófobo ha desatado una oleada de solidaridad llegada desde toda España. El primer edil dio una lección a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía con un insulto hacia su persona con el mensaje «el alcalde es maricón», como puede leerse en una pintada aparecida en la calle Pintor Ferrer. A un hecho lamentable, el primer edil contestó de forma tajante: «Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble».

El episodio de incivismo se enmarca en una semana en la que la capital de l’Alcalatén ha sufrido otras pintadas y rotura de mobiliario urbano, como los daños en el mural de la placeta de l’Oca donde destrozaron fragmentos de la premiada obra cerámica.

Enorme respaldo

El mensaje de Falomir corrió como la pólvora desde la noche del jueves (como adelantó Mediterráneo en su página web) en Facebook y en Twitter. El president de la Generalitat, Ximo Puig, compartió la publicación del alcalde y apuntó: «Se equivocan los que quieren un país en blanco y negro. Somos una tierra diversa y con mucho orgullo. Tienes todo el cariño de l’Alcora y de la Comunitat».

S'equivoquen els qui volen un país en blanc i negre.



Som una terra diversa i amb molt d'orgull. @sfalomir, tens tota l'estima de l'Alcora i de la Comunitat Valenciana. https://t.co/8Jxt4I8PMG — Ximo Puig (@ximopuig) 28 de mayo de 2021

Su homólogo en la Diputación, José Martí, señaló: «Cuando queremos, volamos, y tú volarás siempre muy alto. Tienes todo mi cariño y admiración. Somos libres para vivir, amar y ser amados sin límites».

Quan estimem, volem, i tu volaràs sempre molt alt, @sfalomir.



Tens tota la meua estima i admiració. Som lliures per a viure, amar i ser estimats sense límits.#AixíNoFemPoble https://t.co/NzLeeum98h — José Martí (@presidentjmarti) 28 de mayo de 2021

Mostró su respaldo el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, quien le envió un «fuerte abrazo».

Recibe un fuerte abrazo! https://t.co/tuFGOFzFDW — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) 28 de mayo de 2021

También le arropó la Federación Estatal LGTB, condenando los hechos, y el PSOE: «Gracias por defender los valores democráticos y trasmitirlos a la sociedad». Alcaldesas como Amparo Marco (Castelló), María Jiménez (Orpesa) o Tania Baños (la Vall); la delegada del Consell en Castellón, Eva Redondo, el diputado autonómico de Compromís, Fran Ferri, el secretario autonómico de Labora, Enric Nomdedeu, el exministro de Cultura, escritor y presentador de TV, Máximo Huerta, el secretario del PSPV provincial, Ernest Blanch, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, la vicepresidenta de Les Corts, María José Salvador... son algunas de las centenares de manifestaciones de solidaridad que le llegaron.

Medios de todo el país se hicieron eco de la contestación de Falomir, quien ayer estaba desbordado por el amor recibido y aseguró haber recibido «amenazas a sus animales» y explicó: «Ni eso ni los ataques homófobos hacia mi persona van a cambiarme. Gracias de corazón por vuestro apoyo».