Un colectivo de madres y padres de alumnos de los institutos de Vinaròs denuncian un "trato discriminatorio" por quedar excluidos de las ayudas al transporte escolar que ofrece la Conselleria de Educación, a pesar de que aseguran que viven a más de tres kilómetros de distancia del centro "si se acude por una ruta segura".

Desde Conselleria aseguraron ayer a este periódico que "ya se están estudiando caso por caso" estas solicitudes que han quedado excluidas en un principio y que se intentará dar una solución "en los próximos días".

La madre de uno de estos estudiantes, que vive en la zona de la costa sur de la localidad, explicó que, en su caso, "si vamos desde nuestro domicilio al instituto cruzando la N-340a hay 2 kilómetros de distancia, pero si nos desplazamos por una ruta segura, como pide la Conselleria, que es por el paso subterráneo, hay 3 km y 74 metros, y se cumplen los requisitos que marca la Generalitat, por lo que si no nos conceden la ayuda, se están saltando sus bases".

Esta afectada recuerda que en las mismas se especifica que se tiene en cuenta la ruta más corta y segura y que en su caso "la más corta no es la más segura porque implica que mi hijo tenga que cruzar la N-340 y es un peligro".

No es el único caso, ya que afirma que hay medio centenar de padres y madres de alumnos que viven en diferentes puntos del término municipal que tampoco han obtenido esta subvención de la Generalitat y siguen en lista de espera. Es por ello que varias de estas familias, que se sienten damnificadas, han agrupado para reivindicar lo que consideran un derecho y no descartan emprender acciones legales contra lo que creen que es una decisión injusta.

"No es normal que encima que los institutos están fuera del núcleo de la población denieguen estas ayudas. No podemos estar cuatro años pendientes de tener que ir a llevar a los niños al instituto, no podemos permitirlo", señalan.

Fuera del casco urbano

Se da la circunstancia de que en Vinaròs los dos IES están ubicados fuera del casco urbano y, por lo tanto, a una distancia que hace necesaria la utilización de transporte escolar para que los estudiantes puedan acceder a dichos centros.

Por esa razón, el Ayuntamiento concede también subvenciones para el autobús para el alumnado de ESO de los IES José Vilaplana y Leopoldo Querol que no queda cubierto por las ayudas que concede la Generalitat Valenciana. Algunas de estas familias tampoco han podido acogerse a ellas porque daban por hecho que cumplían los requisitos en cuanto a distancia que marcaba la Conselleria de Educación y no se solicitaron.