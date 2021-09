El alcalde de Nules aborda a la ministra Ribera para pedirle los espigones para sus playas

Este fin de semana, se ha celebrado en La Adrada (Ávila), el primer encuentro de la red Pueblos Mágicos de España, a la que pertenecen Nules y Mascarell. Una cita estatal en la que ayer participaron la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y numerosos alcaldes de distintos puntos del territorio estatal, entre ellos, el de Nules, David García, que aprovechó la oportunidad para robarle unos minutos en los que recordó a la máxima responsable de la gestión de la Costa la deuda que tiene pendiente con su muninipio y la necesidad urgente de construir los espigones que detengan la regresión y protejan el litoral.

García asegura que fueron entre 5 y 7 minutos aunque, según explica, no necesitó más para exponerle las necesidades de la localidad, una problemática que Ribera «parecía conocer», según le transmitió, así como el estado de tramitación en el que se encuentra el proyecto de estabilización previsto para las playas les Marines y Bovalar.

El alcalde reconoció que están satisfechos ante el hecho de que se produzca algún avance, aunque se mostró tajante a la hora de explicarle que «es un proyecto insuficiente, poco ambicioso y no nos conformamos, porque no soluciona el problema, la actuación no afecta ni a una quinta parte del litoral de Nules». A este respecto, incide en que «en el resto de playas no se ha hecho nada en absoluto, ni siquiera hay anteproyecto». Su convencimiento es que no se pueden realizar intervenciones puntuales y por ello compartió con la ministra su opinión de que lo que debería hacerse es «una actuación integral, al menos desde el puerto de Burriana hasta el Sagunto», para que unas obras no puedan afectar negativamente a los municipios que se encuentren al sur.

David García le aportó una sugerencia, «que aprovechen ahora los fondos europeos para conseguir fondos que destinar a la regeneración de la costa de todo el litoral sur».

Un alcalde no tiene muy a menudo la oportunidad de tratar directamente con un ministro, razón por la cual, el de Nules, según asegura, aprovechó los pocos minutos que le propició el saludo, para exponerle otra reivindicación histórica del municipio: el desbloqueo del proyecto de encauzamiento del barranco Juan de Mora hasta la playa. Esta infraestructura ya fue prometida allá por 2004, cuando la localidad sufrió unas graves inundaciones que motivaron el encauzamiento del barranco de la Serraleta, aunque la actuación solo afectó al tramo urbano, quedando pendiente la inversión desde el puente de la N-340 hasta la costa. El último avance conocido se produjo en el 2019, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció la adjudicación de las obras, pero desde entonces, no hay novedades.

García recuerda que esta infraestructura es fundamental para «solucionar problemas de inundabilidad de la Marjalería y en la playa».