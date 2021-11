Los alcaldes de la Llosa, Ximo Llopis; de Xilxes, José Martínez; y de Moncofa, Wences Alós, se reunieron este martes para poner en común su posición sobre el trazado proyectado para el paso del nuevo AVE y ratificar su oposición al recorrido litoral. «Una de las alternativas que nos plantean es que el tren de alta velocidad circule por la costa en nuestra comarca. Una idea que nos pone en un serio compromiso tanto medioambiental como turístico, ya que se ha planteado una línea en altura, con 12 metros en algunos puntos, que limitará la esencia natural de nuestros pueblos», resaltaron.

«A esto hay que sumarle el fuerte impacto negativo que unas obras de ese calibre pueden tener tanto en turismo como en conexiones y calidad del entorno», añadieron los tres en un comunicado conjunto.

La reunión se produjo un día antes del encuentro previsto en el ayuntamiento de Sagunt y que unirá a todos los alcaldes y alcaldesas afectados de Castellón y Valencia, así como a representantes de la Generalitat y el Gobierno.

«Esta es la postura que vamos a trasladar este miércoles en Sagunt. Un no a la línea litoral. No es un no al AVE, sino a su trazado. Creemos que es una oportunidad turística y laboral, pero sin que dañe a nuestros municipios. Existe la oportunidad de que el trazado pase por zonas más al interior, por la nueva autovía», enfatizaron los munícipes.