Norma Comes tenía hasta ahora una agenda muy ocupada, pues compatibilizaba su trabajo como profesora del Conservatorio Profesional de Castellón, con la dirección de la Agrupación Filharmónica Burrianense y de la Asociación Musical Castàlia de Castellón. Además esta burrianense ejerce como madre y todavía saca tiempo para ir al gimnasio: “Me cunden mucho las horas”, bromea. Pero es que después de esta semana tendrá un nuevo menester, “un orgullo y un honor”, como ella misma lo define, pues ha sido nombrada nueva directora de la Banda Simfónica de Dones.

Para los lectores menos doctos en el mundo de la música, esta banda se puso en marcha en el año 2015 con el objetivo de dar voz a las mujeres en el ámbito musical y está integrada por más de 70 músicas, con edades comprendidas entre los 18 a los 60 años. “Para entrar tienes que ser de la Comunitat Valenciana y ser mujer. Las candidatas presentamos nuestro currículum y después hay un proceso de selección”, confirma Norma Comes. “Es como un Operación Triunfo de música clásica”, bromea.

La de Burriana confirma que en el proyecto “se intenta que todas las comarcas estén representadas”, aunque en el presente año Castellón contará con un protagonismo especial, pues al margen de la directora de la ‘terreta’, todo apunta a que los primeros conciertos del fin de semana del 5 y del 6 de marzo se celebrarán en nuestra provincia. Norma Comes estará en principio solo durante el 2022 como directora de la Banda Simfónica de Dones, a la que llega tras coger la batuta de Inma Mateu.

Mucho más que música

No oculta la profesora y directora la ilusión que supone para ella dirigir esta agrupación musical, pues al margen del innegable componente artístico “tiene una vocación de reivindicación. Cuando yo empecé en la música todos los directores eran hombres, y principalmente mayores. No tenía referentes. Ahora todo se ha igualado más, pero todavía queda camino por recorrer”. La clarinetista destaca que las mujeres no cuentan con ninguna limitación para desarrollar su carrera musical: “Por educación, conocimientos y sensibilidad no hay diferencias entre sexos. La música no es una cuestión de fuerza”.

Con una vasta formación que comenzó en el Conservatorio de Castellón y prosiguió, con cursos de perfeccionamiento y miembro de la Joven Orquesta Valenciana y de la Joven Orquesta Nacional de España, así como reserva de la Joven Orquesta Europea Gustav Mahler y de la Joven Orquesta de Cataluña, Norma Comes emprende ahora un nuevo y ambicioso proyecto en el que desplegará todas sus dotes como directora y formadora, pues más de la mitad de la plantilla de la banda está formada por estudiantes.

