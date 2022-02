Vilafamés se reunirá con EnerHi para "conocer sus intenciones" sobre la planta solar

Tras la polémica surgida a raíz de la planta fotovoltaica que planea instalar EnerHi en Vilafamés, el Ayuntamiento se reunirá con la empresa para "conocer sus intenciones" y saber con más exactitud "qué idea tienen" con relación al plan. Así lo explica a Mediterráneo el alcalde, Abel Ibáñez (PSOE), que adelanta que ese próximo encuentro con representantes de la compañía de energías renovables será «lo antes posible» cara a despejar todas las dudas.

Ante la controversia que generó el post por redes sobre el envío de cartas de Enerhi a los propietarios de los terrenos, el primer edil comenta que todo ha sido «una confusión» por el cambio de denominación de la firma (antes se llamaba Harbour Energy), aunque insiste una vez más en que «en el Ayuntamiento no hay ningún proyecto» relativo a esa empresa. "La compañía simplemente nos preguntaba si la normativa urbanística de Vilafamés permite la actividad que quieren poner en marcha. Era una petición de compatibilidad y nosotros la firmamos, pero no hay más, no hay ningún proyecto", puntualizó.

Y pone el ejemplo de alguien que quiera abrir un bar en el pueblo: "Lo primero que tiene que hacer es saber si el Ayuntamiento le permitiría ejercer esa actividad y luego encontrar un local. Pues aquí pasa lo mismo con la empresa. Una vez tengan los terrenos sondeados (ahora mismo el proceso está en esa fase, tras la llegada de las misivas a los propietarios de las parcelas), luego deberán redactar el proyecto con todas las características que detallen lo que pretenden implantar, pero ese momento no ha llegado aún, por lo que no existe un proyecto como tal sobre la mesa", razona el primer edil.

Reunión a nivel municipal

El lunes hubo una reunión informativa a nivel interno en la que el alcalde informó a la oposición de los pasos que había dado hasta la fecha EnerHi y acordaron que a esa próxima cita asistirán representantes de todos los grupos municipales.

Desde Triem Vilafamés-Compromís remarcan su oposición a estos macroproyectos y reivindican su apuesta por las comunidades energéticas, más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, aunque se sentarán a escuchar a todas las partes.