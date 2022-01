Vilafamés confunde a los vecinos al negar la existencia de un proyecto de planta solar que ya había autorizado

Un comunicado del Ayuntamiento de Vilafamés, publicado en sus redes sociales este viernes por la mañana, provocó confusión sobre el proyecto que capitanea la empresa EnerHi para instalar una planta fotovoltaica en la localidad, concretamente en la zona del Pla.

En el escrito, el consistorio afirma, bajo símbolos de alerta, del envío de cartas de la firma de energías renovables a vecinos con terrenos. Como si de una estafa se tratara, advertían de que, ante estas misivas, informaban que «desde el Ayuntamiento no hay información alguna sobre un proyecto fotovoltaico en el municipio». Además, adjuntaban el documento y esgrimían: «Hacemos saber que tengan el máximo cuidado antes de firmar un documento».

Nada más lejos de la realidad, el alcalde, Abel Ibáñez, con quien intentó hablar Mediterráneo sin éxito, firmó en julio del 2021 un certificado en el que autorizaba la compatibilidad urbanística para implantar una planta de energía fotovoltaica, con los detalles de la propuesta de EnerHi, en aquel momento Harbnour Energy.

Desmentido

Fue la propia empresa la que salió al paso de lo que ellos denominaron «confusión menor», ya que el Ayuntamiento todavía no ha rectificado su error. La compañía no quiso polemizar, le restó importancia, y achacó la equivocación de la administración local a su cambio de nombre a EnerHi, el que aparece en las cartas: «De ahí que no la haya identificado de primeras como la misma empresa que ha mantenido reuniones sucesivas con la institución local y cubiertas de forma meticulosa y puntual todas las fases correspondientes del procedimiento administrativo previo hasta la fecha».

Por otro lado, la empresa subraya que todos sus proyectos están abiertos de forma permanente a instituciones y ciudadanía, y hace hincapié en que su modo de actuar pasa por «colaborar al máximo» con los territorios, «tratando de ofrecer las mayores ventajas y los menores inconvenientes a propietarios de suelo y habitantes».

Respecto a las intenciones de la firma en Vilafamés, de momento están en fase inicial, y el envío de las cartas lo consideran un «trámite ordinario», a efectos de mostrarles su predisposición a adquirir sus terrenos para llevar a cabo en los mismos una planta fotovoltaica. El consistorio ya dio la autorización de compatibilidad urbanística necesaria y requerida por EnerHi, «que en su momento solicitará también la licencia de obra, una vez obtengan la declaración ambiental y la autorización administrativa correspondiente».

Por su parte, Triem Vilafamés-Compromís aprovechó la confusión para reiterar su apuesta por las comunidades energéticas y oponerse a las «megaplantas».