García, implacable contra Costas: "Vuelven a incumplir con Nules"

El primer trimestre del 2022 acabó el jueves, han pasado solo cuatro días, pero el alcalde de Nules, David García, se mostró este domingo implacable con la dirección general de Costas: «Han vuelto a incumplir con Nules». Y es así, según lamentó, porque en la reunión que mantuvo con la directora general a principios de año, esta se comprometió a que las obras de estabilización de les Marines saldrían a licitación entre enero y marzo, y no ha sido así, lo que supone que el resto de plazos calculados, que apuntaban a un posible inicio de la construcción de los espigones para finales del 2022, difícilmente serán viables, para decepción general del municipio, que hace mucho que no le da al Ministerio ningún margen de confianza.

En la localidad, cunde el desánimo con una administración pública que, a sus ojos, solo quiere imponer la burocracia y su criterio tecnicista sea como sea, y abandona a la ciudadanía en todos los sentidos, pues ni atiende sus reivindicaciones ni vela por los intereses generales, ya que la preservación de las playas, según los vecinos, debería ser prioridad.

Para el alcalde de Nules, el Ministerio no solo da la espalda a la ciudadanía, sino también a Les Corts, donde hace unos días se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que emplazan a acometer la construcción de los espigones con carácter de urgencia, entre otras peticiones, como la protección de las viviendas de primera fila.

Una urgencia que los nulenses reclaman desde hace tanto tiempo que ya son muy conscientes de que no solo combaten contra una posición pública inamovible y que ignora a cualquier estamento inferior opuesto a su criterio, sino también contra el tiempo y lo que el mar seguirá haciendo desaparecer en su transcurso.

El ultimátum que Costas ha dado a Moncofa, en relación a que no se dará curso a la tramitación del proyecto previsto para esta franja del litoral si antes no hay una regularización de las viviendas, no ha sorprendido ni un ápice en Nules. En una reunión del mes de noviembre, en la jefatura provincial del Ministerio en Castellón les expusieron al alcalde y los concejales asistentes el mismo planteamiento: no contemplan bajo ningún concepto la protección de les casetes.

Así las cosas, en Nules serán inflexibles a la hora de exigir que el Ministerio cumpla con sus obligaciones, «a lo que hace mucho que llegan tarde», concluye García.