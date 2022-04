El campanario de Alcalà lleva un mes 'mudo'

La torre campanario de Alcalà de Xivert es el emblema de esta localidad del Baix Maestrat. Un impresionante e imponente campanil, de casi 70 metros de altura y con una planta octogonal, que es el orgullo de los xivertenses que residen en este municipio, los que lo hacen fuera y un encanto para los que van por la carretera y lo ven de lejos, elevarse rascando los cielos. El tercero más alto de la Comunitat Valenciana.

Pues las ocho campanas de ese campanario llevan un mes mudas, y el reloj unas cuantas semanas sin funcionar. El problema, el deterioro en los cables que van de las campanas al reloj, y que están conectadas al ordenado que lo controla.

El paso del tiempo no perdona. Los cables empiezan a estar deteriorados y, además, se apunta a que posibles roedores que habitan en el interior del campanil, al igual que las salamanquesas (dragones comunes), podrían haber contribuido a que algunos cables se hayan roto. Y como campanas y reloj están unidos, desde hace cerca de un mes dicho reloj no marca la hora, las campanas ni suenan en las horas en punto, ni en los cuartos, ni en las medias, ni para los tres cuartos, ni para anunciad defunciones, ni para avisar que el pueblo está en fiestas. Nada de nada.

Ahora las defunciones de vecinos, para anunciar su muerte, se hace a través de los tradicionales bandos. El campanario se ha quedado mudo. En tres ocasiones han venido especialistas desde el norte de Barcelona para arreglar el problema, pero no han encontrado la solución.

Anterior avería

Algo similar sucedió en enero de 2000 (el día 14), cuando un rayo que cayó en el pararrayos, en lo más alto del campanil, donde se encuentra la figura del patrón de la localidad, San Juan Bautista. Durante varias semanas, hasta que se consiguió reparar, dicho reloj se quedó marcando las 20.45 horas. Provocó destrozos en el ordenador que controlaba, de forma automática, la regulación del citado sistema.

Ese pararrayos pegado a la figura del patrón tiene unas características más especiales y tiene más capacidad para absorber los rayos. Aquella tormenta de 2000 fue tan fuerte que no lo pudo recoger y cayó en el rejo, que quedó inutilizado, para después ser reparado. Desde esa fecha, el reloj de la torre-campanario no había vuelto a sufrir una avería hasta la fecha, pero en esta ocasión no ha sido un problema derivado de una tormenta, sino por el deterioro y los roedores que habitan en el interior del campanil.

Hasta que no se encuentre una solución, la torre-campanario de Alcalà de Xivert seguirá igual de imponente, pero muda. Los xivertenses no lo acaban de asimilar porque el sonido de las campañas los ha acompañado desde hace muchas décadas.