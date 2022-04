La actuación del cómico valenciano Eugeni Alemany será el plato fuerte de la programación cultural que ofrece Betxí en mayo. El humorista actuará el viernes 27, a las 20.00, en el Teatre Municipal.

Sin embargo, la agenda arrancará este mismo sábado con tardeo, a partir de las 17.00 horas, con Kasparov, Anora Kito y Ocultas Dj set, en el frontón. Y el domingo será la Cursa solidaria contra el cáncer, que el Ayuntamiento organiza con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La salida será desde la plaza Major, partir de las 11.30 horas.

La música será la gran protagonista la próxima semana con la recuperación del Sant Antoni Pop Festival. El sábado 7 volverá a celebrarse con conciertos de bandas como The Incredible Staggers o The Baron Four. Arrancará a las 12.00 en el Pub Monkey y seguirá por la tarde en el Salón Brisamar.

Un día más tarde, el domingo 8 proyectarán en el Teatre Municipal el documental No somos nada de Javier Corcuera, que relata la historia de la mítica banda La Polla Records. En ese mismo lugar, el sábado 14 presentarán el himno local de Betxí, a cargo de la Unió Musical, durante su tradicional concierto de primavera.

La música seguirá copando la programación desde el viernes 20 al domingo 22 de mayo con el Festival de Guitarra i Vi, que ya ha celebrado varias ediciones y esta vez lo llevarán a cabo en el Calvari.

Como guinda para terminar el mes de mayo, además de la actuación de Eugeni Alemany el viernes 27, el domingo 29, el Teatre Municipal acogerá la proyección de la película Fritzi, un conte revolucionari, con el objetivo de promocionar el cine en valenciano, tal como fomenta Escola Valenciana.