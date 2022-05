Almassora se luce con toros de Algarra en un limpio encierro

El sueño de cualquier toro, como el de cualquier torero, debe ser estar acartelado en Las Ventas. El triunfo en la primera plaza del mundo ya es otro tema. Palabras mayores. A Renacuajo, Nostálgico, Primitivo, Peletero, Panameño y Ojinegro una pandemia mundial los apartó del sueño venteño. Pero el destino no fue cruel con ellos. Los seis toros de Luis Algarra Polera encarnaron el encierro con el que Almassora abrió feria, que fue limpio y sin incidencias.

La ilusión de los más de 7.000 aficionados que llenaron la Vila este sábado, según fuentes del Ayuntamiento, era más que visible. Los nervios eran cosa de los patrocinadores: la Comissió del Bou de la Junta Local de Fiestas y las peñas El Caragol, Aficionats al Bou, Aficionades Taurines d’Almassora, y el grupo formado por los colectivos Racó, Barrilet, Penjats y T’Empujen.

Poco después de las 12.00 horas, una hora más tarde de lo habitual, fue cuando los algarra pisaron los adoquines de la calle San Joaquín desde la plaza de la Iglesia. Se resistió el portón de corrales, pero finalmente la manada salió tras los cabestros y enfiló el primer tramo muy estirada, con un castaño intentando meterse en cabeza.

Los cinco últimos astados se agruparon en la calle Colón para tomar la curva de La Picaora y continuar por la calle Mayor, de nuevo convertida en la kalea Estafeta de la ciudad. Y en esos metros, en los que aún reina el asfalto, firmaron las mejores carreras conocidos rostros del encierro procedentes de Brihuega, Ontinyent, Caravaca de la Cruz, Onda o Cuéllar. Y también, por supuesto, los de casa en calidad de corredores o pastores.

No hubo apreturas y sí muchas posibilidades de coger toro. La torada, partida en cuatro por delante y dos por detrás, no tuvo muchos pretendientes primero, las opciones no fueron desperdiciadas en el último tramo, cuando la manada estuvo en grupos de dos, con huecos para el lucimiento.

Así entraron a la zona de barreras del portal, este año ampliada. Cuatro minutos después sonaba el cohete y el parte de heridos seguía limpio. Y sonó una gran ovación digna de Las Ventas. No hay mal que por bien no venga.