Orpesa tendrá que volver a licitar el bus urbano por incumplimiento de la empresa

El Ayuntamiento de Orpesa resuelve el contrato del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros que había sido adjudicado por 319.425 euros. El motivo responde a que ninguno de los dos vehículos aportados por la empresa cumplen con las características técnicas exigidas en el pliego de prescripciones que rige la licitación, como es la incorporación de vehículos eléctricos.

De esta forma, han anulado la autorización y la disposición del gasto por un importe de 79.856 euros. La alcaldesa, Araceli de Moya, explica que el servicio no se ha interrumpido en ningún momento y «se ha continuado prestando por la firma anterior hasta que se pueda volver a adjudicar», detalla. «Esta semana se ha incorporado la nueva técnica de Contratación y este tema figura como una de las prioridades para sacar adelante», señala la primera edila. «Es un asunto que nos urge y se tramitará con toda la urgencia que humanamente se pueda», indica de Moya.

La munícipe aclara que han optado por rescindir el contrato, dado que ya se había comenzado con «incumplimiento de condiciones básicas e imprescindibles» y no pueden «empezar ya mal con el servicio». «Resolver lleva unos tiempos, pero está sobre la mesa para, en el menor tiempo posible, sacarlo a licitación y que se presenten más empresas que vengan con los deberes hechos porque no nos va a temblar el pulso en romper contratos que no cumplan con las condiciones que se exigen», afirma.

Cambios

El servicio volverá a salir a licitación con un importe base similar, aunque probablemente variará, ya que van «a hacer una valoración económica por la subida del carburante» y lo ajustarán «a ese incremento», según comenta la primera edila.