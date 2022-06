“Derek era la persona más amable y simpática del mundo. Siempre estaba contento”. Quien habla así del joven de 22 años fallecido la madrugada de este domingo en Nules es Jordi Pilar, presidente de Castelló LGTBI. Este mismo sábado estuvieron juntos en un acto de la asociación celebrado en Vinaròs y hoy tenía previsto volver a acudir al mismo punto.

Consternación, dolor, rabia y pena se aúnan este domingo en Nules sobre todo entre quienes conocían a un joven que siempre tuvo claro que era un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Su lucha sirvió de ejemplo para muchos y hace escasamente un año tuvo a bien exponer su caso en este periódico para ilustrar los múltiples contratiempos que deben sufrir los transexuales la actualidad. “Yo no considero que haya sido nunca una niña. Soy trans porque me asignaron otro género con el que no me identifico. Pero es un cuerpo más”, relata en una entrevista que puedes leer a continuación de hace escasamente un año.

Confía Jordi Pilar en que la sociedad se conciencie de una problemática que vienen denunciando con denuedo asociaciones como Castelló LGTBI que preside: "Su ejemplo y lucha nos acompañará siempre".

Un pueblo de luto

Derek era una persona muy querida y apreciada en Nules. De hecho este martes a las 12.00 horas tenía previsto participar en la lectura en la Plaza Mayor del manifiesto con ocasión del Día del Orgullo. Ya no podrá hacerlo después de que la pasada noche perdiera la vida por motivos que se investigan, aunque fuentes próximas al caso afirman que las causas naturales son en estos momentos la hipótesis sobre la que se está trabajando.

El propio alcalde, David García, lamenta la pérdida con estas palabras: “Personas como Derek hay muchísimas y su caso nos tiene que dar fuerzas para seguir luchando por ellos”. El primer edil de la población se mostraba también ‘tocado’ en el plano personal’: “Le conocía bien porque vivía en mi barrio e íbamos al mismo colegio. Tenía trabajo, estaba muy integrado y era muy querido. Había superado muchas trabas para llegar donde estaba y esto es un golpe muy duro”.

David García asegura que "hoy tiene más sentido que nunca pelear por la diversidad y la justicia para que vidas como la de Derek sean más fáciles que la suya”. Hace precisamente un día el propio alcalde de Nules compartió en redes sociales un mensaje abogando por la tolerancia y la diversidad que reproducimos a continuación:

¡Buenos días de sábado desde el Ayuntamiento! La semana que viene tendremos en Nules la celebración y reivindicación... Posted by David García Pérez on Saturday, June 25, 2022

Descansa en paz Derek.