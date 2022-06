La peculiar historia de la moción de censura de la Vilavella ha llegado hoy a su fin, cuando socialistas y el tránsfuga del PP, Abelardo Zaragoza, han consumado su acuerdo y han votado a favor de forzar un cambio de gobierno a menos de un año de las elecciones municipales del 2023. Ha sucedido en un pleno donde han habido silencios, lágrimas, acusaciones y duros ataques, pero en el que no se ha vivido la tensión en la calle que caracterizó los primeros compases de la legislatura en este municipio dividido por la voluntad de un hombre que con su voto ha propiciado que este consistorio de poco más de 3.000 habitantes haya tenido tres alcaldes en un mismo mandato.

A los socialistas los ha recibido una corona de flores que rezaba: «DEP PSPV-PSOE la Vila-vella. Tus vecinos no perdonan». Un particular obsequio que miembros de la ejecutiva provincial y del partido local se han encargado de desmontar repartiéndose las flores y retirándolo de la plaza, mientras todo estaba listo para iniciar una sesión plenaria en la que varios representantes del PSPV de Castellón, como su secretario comarcal, Adrián Sorribes, no han podido acceder «porque el aforo estaba completo». Quien sí estaba en la sesión era la presidenta del PPCS, Marta Barrachina.

En su turno de palabra ni Sebastià Roglà, que ya ha prometido su cargo como alcalde, ni Abelardo Zaragoza han aprovechado el turno de palabra al que tienen derecho. Han preferido no motivar la moción ni defenderla. Tampoco han querido hablar al acabar el pleno. Sí que han intervenido quienes pasan a la oposición.

La ex alcaldesa, Carmen Navarro, ha defendido su gestión y ha incidido en el hecho de que «no es una moción contra la alcaldesa de Independents per la Vilavella, lo es contra el PP», porque el día 30 de junio estaba previsto que se produjera el relevo al frente del equipo de gobierno previsto en el pacto firmado en agosto del 2019, y apoyado por Zaragoza. En especial ha defendido que se trata de un acuerdo «indigno» porque está firmado por dos personas que, a su modo de ver, hay hecho un mal uso del acta que consiguieron en las pasadas elecciones. Se ha dirigido directamente a quien fuera durante un mes alcalde del PSOE, Manel Martínez, recordándole que fue expulsado de su partido al publicarse unas grabaciones en las que prometía a la concejal del PP, Inma Traver, estabilidad laboral, si facilitaba su elección. También considera «indigno» el modo de obrar de Abelardo Zaragoza, por «traicionar» hasta en dos ocasiones al PP, después de haber gobernado junto a ellos los últimos tres años.

Igual o más contundente ha sido el portavoz de IxLV, Domingo Rodríguez, que ha aprovechado su intervención para «desmontar las razones del PSOE para presentar la moción», entre las que está el asunto de los sueldos que anunciaron que iban a rebajar, recordando que Carmen Navarro ha cobrado 1.400 euros «por dedicarse en exclusividad a su pueblo, las 24 horas del día todos los días de la semana».

La concejala del PP, Inma Traver, visiblemente emocionada, también ha defendido su gestión y ha pedido a los socialistas que estén a la altura de la responsabilidad que tienen en sus manos.

A pesar del silencio durante la sesión plenaria y la negativa de Roglà de hablar con los medios de comunicación que le esperaban al finalizar, el PSPV-PSOE ha enviado un comunicado haciendo referencia a un primer discurso como primer edil que no se ha producido, al menos mientras había público en el Ayuntamiento.

De inmediato, tras acabar el pleno, el nuevo alcalde ha emplazado a la prensa la mañana» y junto con los ediles socialistas se han trasladado al despacho de la alcaldía, cuyo acceso ha quedado custodiado por un policía local. En referencia a ese supuesto discurso, en la nota de prensa explican que Sebastià Roglà se compromete a gobernar «desde el diálogo, la transparencia y la humildad» y han detallado los proyectos que pretenden impulsar durante los próximos meses, que ya expusieron en la rueda de prensa que dieron el pasado 16 de junio.