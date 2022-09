Verano sin precedentes en la Vall con 90.000 entradas a les Coves

El verano de la reactivación turística se resume en les Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó, el segundo recurso turístico de la provincia de Castellón por número de visitantes, con un balance sin precedentes. Hasta 90.000 personas han adquirido la entrada tradicional para conocer el río subterráneo entre mediados del mes de junio --cuando oficialmente empieza la temporada estival-- hasta la jornada de ayer, 31 de agosto.

La opción convencional no ha sido la única que ha agotado la venta de entradas, también ha sucedido en las actividades complementarias. Como detalló ayer el concejal de Turismo y consejero delegado de Emsevall --empresa pública que gestiona les Coves--, Jorge García, se han vendido todas las plazas ofertadas en el festival de música Singin’ in the Cave y en las visitas guiadas al poblado ibero.

Alternativa de éxito

Pero si hay una opción alternativa o complementaria a la entrada clásica al río subterráneo que ha disparado la demanda del público, pues es una experiencia única en todo el territorio, esa es el espeleokayak. «Si el primer año en el que se ofreció esta actividad hubo 100 entradas, solo este verano se han inscrito 1.250 personas», resume García. Este recorrido especial se efectúa cuando finaliza el horario de las visitas en barca tradicionales, destinada para grupos reducidos acompañados por un guía.

El concejal recuerda que en el 2020, cuando la mayor parte de los destinos turísticos veían como caía en picado el número de visitas, les Coves «mantuvo el 85% de su cifra de negocio». Según García fue así por «nuestra apuesta por un turismo familiar, de unidades de convivencia y proximidad». La consecuencia es que, todavía ahora, los turistas de la Comunitat, de Cataluña o Aragón son mayoritarios y «las valoraciones que dejan en redes son un gran impulso».

«Lo más importante, sin embargo, no son las cifras, sino el esfuerzo que realizamos para ofrecer una experiencia de calidad», asegura Jorge García, que asegura que el 90% de la venta es on line.