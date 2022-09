Peñíscola defiende su 'No pasarán' tras abrirse una investigación policial

Uno de los actos más emblemáticos y populares dentro de la programación taurina de las fiestas de Peñíscola, que acabaron el domingo, se hizo viral este lunes por un vídeo publicado en redes sociales y obligó al Ayuntamiento a salir en su defensa.

Se trata del conocido No pasarán, el encierro nocturno que reúne a centenares de vecinos y visitantes en la calle Saiz de Carlos cada edición desde hace más de tres décadas. Su particularidad reside en que algunos participantes se congregan bajo el arco que separa la calle de la plaza Santa María formando una barrera humana para frenar a las becerras coreando al unísono ¡No pasarán!.

Pese a la arraigada tradición de la exhibición, ha sido a raíz del vídeo de la pasada semana, que capta el momento en el que las becerras cruzan la barrera humana, cuando se ha creado la polémica. Ahora, aunque nadie resultó herido, la Policía Autonómica ha abierto una investigación para esclarecer si el encierro se ajusta al reglamento de seguridad autonómico de los bous al carrer.

Tras divulgarse ayer la noticia hasta por medios de escala nacional, fuentes municipales consultadas por Mediterráneo dejan claro que «todas las actividades taurinas en Peñíscola están autorizadas» y remarcan que «no se ha producido ningún incidente con heridos» durante los festejos que organizaron dentro de las fiestas en honor a la Virgen de Ermitana.

Además, desde el consistorio peñiscolano aseguran que la Policía Autonómica estuvo presente «al menos dos días» durante el desarrollo de las celebraciones patronales y «no comunicaron ni advirtieron nada» al Ayuntamiento.

Recogiendo testimonios acerca de este conflicto virtual que cuestiona la seguridad de este clásico festejo en la localidad, una vecina protesta que «es nuestra esencia, uno de los actos con los que más disfrutamos cada mes de septiembre y nunca ha pasado nada». Sumándose a esta reivindicación, otro residente en la Ciudad en el Mar explica que «no hay fiestas en Peñíscola sin los No pasarán» y afirma que «quien se pone en la barrera sabe a qué se está exponiendo y no pasa nada, no hay que crear conflicto donde no lo hay».