Los vecinos de Tírig llevan incomunicados por vía telefónica desde hace al menos tres días, según denuncia el alcalde, Juanjo Carreres, quien traslada la indignación vecinal por una situación reincidente que genera preocupación e impotencia entre los residentes.

El problema afecta tanto a las líneas móviles como a las fijas. No se establece conexión lo que, según denunció, es grave, pues imposibilita comunicar cualquier emergencia en un pueblo en el que, como destaca, residen muchas personas mayores que no pueden prescindir de este servicio. Para exponer la seriedad de esta circunstancia, Carreres asegura que «anoche hubo un altercado, tuve la necesidad de llamar a la Guardia Civil y no pude hacerlo».

Carreres remarcó que «alguien debe hacerse cargo de esta situación que no es la primera vez que pasa». Además de una solución técnica que sea permanente, el alcalde de Tírig expone que las compañías «deberían descontar a los usuarios los días en los que no han podido utilizar sus líneas» por causas ajenas a su voluntad. Asegura que la incidencia es general. Solo hay una compañía que ofrece servicio pero de manera muy puntual y en lugares concretos. El resto de empresas han dejado en blanco a sus clientes.

Desde el consistorio saben que la gestión de las torres de comunicación «es de Telefónica» y por tanto, debería ser quien diera la solución inmediata, pero lo que para Juanjo Carreres es intolerable, es la inestabilidad del servicio. Enfadado afirma que «no entiendo, en estas condiciones, qué persona va a tener ganas de venir a vivir a un pueblo, es imposible que podamos mantener la población con esta carencia de servicios. Es una vergüenza», denuncia.