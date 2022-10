Moncofa adjudica por un 40% menos el diseño de la 'urbanización fantasma'

Nuevo paso para la finalización de la urbanización del sector Belcaire Sur de Moncofa, que se quedó atascada con la crisis inmobiliaria del 2008. El Ayuntamiento ha adjudicado a Conurma Ingenieros Consultores la redacción del proyecto por un importe de 352.839 euros, lo que supone un 40% menos del presupuesto de licitación, que ascendía a 583.206 euros.

Una llamativa rebaja en el contexto actual, por la escalada de precios que está disparando los costes que tienen que asumir las empresas, por la crisis mundial de suministros y los efectos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, al proyecto se presentaron seis ofertas, entre las que se eligió la de la adjudicataria «por ser la oferta mejor valorada y haber cumplimentado los trámites necesarios», según consta en los pliegos y tal como lo valoraron los técnicos municipales.

Reposición de infraestructuras

El plazo de ejecución de la redacción del planteamiento es de nueve meses y contemplará la reposición de todas las infraestructuras que han desaparecido, así como la obra no ejecutada, es decir, se mantiene todo lo que incluía la hoja de ruta primitiva, redactada hace más de tres lustros.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, explica que «el plazo de redacción cuenta con un contrato que no se puede abreviar y contempla el mismo proyecto». «Se tratará de valorar la reposición de todos los daños y finalizarlo. Esas reposiciones no se podrán cargar a los propietarios que tengan pagadas las cuotas de urbanización, pero si alguno no la tiene pagada, cuando venga la obra, tendrá que ponerse al día. Pero hablamos siempre de las obras no ejecutadas y esperamos que la adjudicación de los trabajos esté para finales del próximo 2023», añadió.

Tres lustros paralizado

El desarrollo de Belcaire Sur lleva 15 años paralizado, pero en ese momento ya contaba con los trabajos de urbanización cerca de su finalización e, incluso, cuenta con la construcción de los sótanos de algunos edificios, que hoy en día son un amasijo de hierro y hormigón. El primer edil considera una «obligación» del Ayuntamiento finalizar este programa, razón por la cual «en su día el consistorio aprobó ser agente urbanizador». Su importancia estriba, además, en que este desbloqueo «propiciará que se una con Belcaire Norte y la urbanización la Torre».

No obstante, en la actualidad, no es más que una urbanización fantasma a la que le faltan muchas de las infraestructuras que ya estaban instaladas, como la red eléctrica, alcantarillado, papeleras o bancos, que a lo largo de estos años han sido, incluso, saqueadas. Por ello, los técnicos municipales llevaron a cabo una valoración de todos los desperfectos que tiene este desarrollo urbanístico. Si bien en febrero, cuando se licitó la redacción del proyecto, el alcalde cifró en unos 10 millones el coste de consolidar el PAI, Alós considera que podría rondar la mitad de esa cifra, si bien el importe definitivo saldrá de la redacción del plan ahora adjudicada.