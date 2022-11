La rehabilitacio del Colomer Zurita avança en la seua execució amb nous projectes. L’ajuntament de Morella va celebrar aquesta setmana el ple ordinari del mes de novembre amb diversos punts sobre les fases de rehabilitació d’este edifici. D’aquesta manera, aquesta sessió va servir per a aprovar la modificació del projecte en la fase 2 referent a l’Escola de Música que està actualment en execució i s’amplia el pressupost.

D’altra banda, es van aprovar la fase 3 perquè l’edifici albergue la Biblioteca Municipal i espai associatiu, així com la seua licitació per a escollir l’empresa que ho portarà endavant. El pressupost d’aquesta actuació ascendeix als més de 760.000 euros. Així, el consistori continua amb la recuperació d’aquest edifici de grans dimensions i situat al nucli històric de la ciutat i, a més, ho fa amb l’obtenció d’importants ajudes d’altres administracions.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, el regidor de Serveis Urbans i Manterniment, Joan Carles Marcobal, i tècnics de l’actuació van visitar les obres aquesta setmana on van observar que estan a punt de finalitzar les instal·lacions internes i algunes aules. Està previst que, en les pròximes setmanes, comencen els treballs de col·locació de l’estructura de la nova claraboia, els quals requeriran l’accés d’un camió grua i caldrà traure els vehicles d’alguns carrers i espais pròxims a l’edifici.

Cal recordar que, la fase 2 consisteix en la rehabilitació del claustre interior de l’edifici Colomer Zurita i la primera planta d’aquest per a albergar l’Escola de Música amb l’1,5% cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que supera els 800.00 euros. També diferents espais que utilitzaran les associacions musicals de Morella com són l’Associació Musical Mestre Candel, els Gaiteros de Morella, i la Rondalla.

Pel que fa a la fase 3, aquesta ocupa el primer pis del claustre exterior on s’ubicarà la Biblioteca Municipal i altres espais polivalents que utilitzaran les associacions culturals locals. Aquestes estan previstes començar durant el primer semestre de l’any 2023.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “la recuperació del Colomer Zurita és un projecte molt important per a Morella i poder utilitzar aquest edifici per a diferents activitats”. L’edil ha explicat que “les obres de la nova Escola de Música estan en marxa i avançades amb una distribució que permetrà acollir les classes i els assajos de les associacions musicals”. Pel que fa a fase 3, ha explicat que “una vegada aprovada la licitació, està previst que les obres comencen durant el primer semestre de l’any vinent”. Finalment, ha recordat que “es tracta d’obres amb un elevat cost i que hem fet un gran treball per a obtenir fons d’altres administracions, tant estatal com autonòmica, per a donar suport al projecte d’este edifici, el qual, malauradament, va estar abandonat durant anys per no cedir-lo al municipi”.