El Gobierno expropiará 291 parcelas de la N-340 en Orpesa para reforzar la seguridad

El Gobierno expropiará 291 parcelas de Orpesa, con una inversión de casi tres millones, para acometer las obras de mejora de seguridad vial de la N-340. La primera fase será el acondicionamiento y la reordenación de los accesos, tras haber sacado del cajón el proyecto para la duplicación de esta carretera, pendiente desde 2008.

El plan afecta a un centenar de propietarios con terrenos que suman 419.623,38 m², de los que el 58,06% corresponde a suelos catalogados como rurales y el 3,96% a urbanos, entre los que hay algún almacén y un viejo hotel en desuso, entre otras construcciones.

El resto atañe a afecciones al dominio público viario y fundamentalmente son caminos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento, viales urbanos y al dominio público hidráulico (barrancos). Además, destinarán algunos metros a servidumbre y ocuparán temporalmente 54.536 m² de suelo rural y 1.350 m² de urbano.

Una decena de dueños de estos solares mantuvieron este martes una reunión con los abogados de El Defensor de tu Vivienda, donde recibieron la información necesaria para, cuando sea necesario, poder reclamar el precio que consideran más justo por sus parcelas ante el Tribunal de Expropiación. Según estiman, podrían incrementar hasta en un 60% su justiprecio.

Reunión con abogados especialistas

Desde esta empresa, Patricia Aguirre, explica que han empezado a reunirse con los damnificados para «hacer valer sus derechos». «Los afectados por la expropiación tienen el derecho de hacer valer las alegaciones que consideren necesarias en el trámite administrativo, así como oponerlas ante los Tribunales si consideran que dichas alegaciones no han sido atendidas en el procedimiento administrativo. Ningún afectado debe conformarse por la valoración de la administración cuando esta no atienda al valor real del suelo, la ley protege su derecho a una justa compensación por la pérdida de su propiedad», indica.

La alcaldesa, Araceli de Moya, muestra su satisfacción porque vaya hacia adelante un proyecto tan importante para mejorar la seguridad de la N-340, a su paso por Orpesa, en los puntos peligrosos del trayecto. «No hemos presentado alegaciones para no dilatar más esta actuación, pero no renunciamos a nuestras reivindicaciones, que son muy importantes, en una segunda fase», argumenta.

Proyecto de 16 millones de euros

El proyecto que tiene previsto ejecutar el Gobierno tiene una duración de 15 meses con un presupuesto base de licitación de alrededor de 16 millones de euros (iva no incluido). La actuación, aprobada de forma provisional, abarca el acondicionamiento y reordenación de accesos en los seis kilómetros de carretera más cercanos a Orpesa.

El proyecto recoge la mejora de la calzada actual desde la cumbre de las conocidas como cuestas de Orpesa, que son un punto negro donde se han registrado numerosos accidentes de tráfico, hasta pasado el enlace de la localidad con la AP-7, con el objetivo de mejorar la seguridad de los accesos. Así, en el de la autopista se evitará el giro a la izquierda cuando se circula en sentido norte con un ramal por la derecha de la calzada y un paso inferior. Asimismo, el de entrada a la localidad es el que menos cambiará, con la mejora de algunos radios en los viales actuales.

El cambio más destacado será precisamente en las cuestas, donde se prevé construir una nueva rotonda para el acceso a la Renegà, un punto próximo a una curva, muy conflictivo y de concentración de accidentes. Esta glorieta estará construida a distinto nivel con el fin de no interferir en el tráfico.