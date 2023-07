Intenso, al igual que todo el año. Lo único que cambia es que hemos ampliado el equipo gracias a la confianza de los ondenses y todos nos hemos puesto a trabajar desde el primer minuto por devolverles ese apoyo en forma de trabajo, gestión e ilusionantes proyectos que hacer realidad para hacer de Onda un lugar mejor y con más calidad de vida.

-En las elecciones del pasado 28 de mayo, se convirtió en la alcaldesa más votada de toda la Comunitat.¿Cuál es el secreto y la fórmula de su éxito?

No sé cuál es la fórmula pero sí os puedo decir lo que hacemos mi equipo y yo. Recorrer mucho la calle, escuchar a todos los ondenses, atender sus demandas y sensibilidades y actuar en consecuencia. Creo que los hechos y las promesas cumplidas son la mejor campaña que puede hacer un político, ya que es lo que nos da credibilidad, genera confianza y nos hace ganar el respeto de los ciudadanos.

-¿Cuáles son los retos y los principales objetivos que se marca en esta nueva legislatura?

En el ámbito social, seguiremos reivindicando a la Generalitat valenciana la construcción de la segunda residencia de mayores y centro de día que prometió, ya que nuestros vecinos dependientes merecen este servicio que a día de hoy no puede cubrir toda la demanda. A nuestros mayores se lo debemos todo y es justo que tengan ahora la mejor calidad e vida. El banco de pelucas, de la mano de la Asociación Castellón Contra el Cáncer, es otro de los servicios que muy pronto vamos a dar a los pacientes oncológicos que lo precisen.

A nivel urbano, seguiremos adelante con el plan de embellecimiento Onda Bonica para que cada rincón y plaza de nuestra ciudad brille con luz propia y se convierta en el mejor escaparate de la cerámica ondense.

Los jóvenes son otra de nuestras prioridades y por ello estamos trabajando en la creación de viviendas destinadas a alquiler joven y programas de impulso al talento. Onda también seguirá al lado de la infancia y de los animales de compañía.

Y, por supuesto, seguiremos en la línea de consolidarnos como referente turístico con ambiciosos proyectos como el nuevo Parc de l’Algepsar en la ladera sur del castillo o la iluminación de las murallas con la tecnología led más innovadora.

-Uno de los proyectos más ambiciosos a medio-largo plazo para en Onda es, sin duda, el gran pulmón verde proyectado en la entrada de la localidad. ¿Qué cree que puede suponer para la Onda del futuro?

El pulmón verde supone la mayor transformación urbana de Onda de la historia.Es un ambicioso proyecto que convertirá la entrada a la ciudad, hoy copada de antiguas fábricas en ruinas y repletas de materiales contaminantes, en un gran espacio verde donde disfrutar de la naturaleza, jugar, practicar deporte o compartir grandes momentos con los nuestros.

-Si el proyecto sigue su curso y va avanzando en la tramitación, ¿cuándo le gustaría que el ‘Central Park’ pudiera ser una realidad? ¿Tiene alguna fecha en mente como objetivo?

Es un proyecto vivo muy complejo que ya está abordando el grupo de trabajo formado por los técnicos del Ayuntamiento de todas las áreas implicadas, como vivienda, fondos europeos, arquitectura, urbanismo o desarrollo sostenible. Ya hemos empezado y pronto veremos los primeros resultados, con el derribo de las primeras fábricas. Luego, año a año, seguiremos desarrollando el plan y buscando la financiación para que sea una realidad al 100% lo antes posible.

-Una de las improntas de su primera legislatura como alcaldesa fue potenciar y mejorar los polígonos industriales para atraer cada vez a más empresas. ¿En este nuevo mandato se redoblará la apuesta? El listón está muy alto…

Durante esta pasada legislatura hemos comprobado que las políticas liberales, los incentivos fiscales y el apoyo útil a nuestros autónomos e industria funcionan. La inversión en mejorar la competitividad de nuestros polígonos y en constituir las EGM nos ha retornado multiplicada en forma de grandes empresas como Amazon o Cofares, además de 150 nuevas licencias industriales para construcción o ampliación de naves. Por ello, en esta legislatura vamos a dar un paso más en la apuesta por atraer nuevas empresas, fomentar el uso de energía verdecon nuevas bonificaciones y llevar nuestros polígonos a la categoría de áreas consolidadas y avanzadas, la máxima distinción para consolidarnos como uno de los mejores parques industriales del Mediterráneo.

-En el plan de inversiones contemplado hasta el 2025 que aprobaron en noviembre del 2021, la construcción de las futuras ronda Norte y Sur tenían un papel fundamental y eran los proyectos más cuantiosos. ¿En qué punto se encuentran esos proyectos?

Es cierto que la Generalitat anunció a bombo y platillo estas infraestructuras y otras fundamentales como la biela de conexión entre la CV-10 y la CV-21 (carretera Onda - l’Alcora) para descongestionar el tráfico pesado. Pero la realidad es que desde entonces no se ha movido nada ni existe ninguna línea presupuestaria para llevarlo a cabo. También estamos a expensas de que se apruebe la certificación ambiental para poder empezar a desarrollar el nuevo polígono Sur-20 y así dar respuesta a la alta demanda de empresas interesadas en invertir en Onda. Ahora, con el nuevo gobierno de Carlos Mazón, estoy convencida de que se agilizará todo y Onda por fin tendrá las infraestructuras de calidad que merece para seguir creciendo.

-Con el cambio de gobierno a nivel autonómico, ¿qué le pide a la nueva Generalitat que encabeza Carlos Mazón? ¿Cuál es su principal reivindicación al nuevo Consell?

Como he comentado, la segunda residencia de mayores será lo primero que le pidamos y el president es plenamente consciente porque en campaña vino aquí a comprometerse.

Luego, trabajaremos en conseguir todo lo que Onda merece, como las infraestructuras mencionadas, el mamógrafo, la SAMU 24 horas, un helipuerto para emergencias o el encauzamiento de aguas pluviales en la rotonda de Navartí. También seremos combativos para que Reciplasa retire de una vez toda la basura enterrada en nuestra tierra y reforeste los terrenos ocupados por el vertedero. Y al Gobierno de España le pediremos que reforme el cuartel de la Guardia Civil para que nuestros agentes puedan trabajar y vivir dignamente.

Enamorada de la lectura y de pasear por la naturaleza

"Pasear por la Sierra de Espadán en compañía de amigos y de mi perro Lucky me ayuda a pensar con claridad y encontrar soluciones a los retos que se nos plantean. La naturaleza y el precioso verde de nuestro Montí ejercen un efecto tranquilizador y me dan muchísima paz. Es importante tartar de llegar a la cima del monte y observar el horizonte porque te ayuda a relativizar y a recordar lo pequeños que somos. Es muy bueno tener siempre los pies en el suelo y la naturaleza para eso es sensacional; hace muy bien la tarea de recordarte constantemente aquello del memento mori.

También me conecta con la realidad cuidar las relaciones con mis amigos y tratar de estar pendiente de ellos. Cuando salgo a cenar con mis amigos hablo muy poco porque me gusta mucho escucharlos y preguntarles muchísimo por su trabajo, sus hijos, etc. Siempre dicen que soy la menos política de todo el grupo de amigos y tienen razón porque rara vez hablo de política en mi ámbito personal e íntimo.

Me encanta machacarme encima de la bici o de una máquina de cardio y escurrir el sudor de la ropa al terminar. Es una sensación fantástica y trato de no faltar ningún día a mi cita con el gym.

Soy adicta a madrugar y mi despertador suena escandalosamente pronto. Es el mejor momento del día e intelectualmente muy productivo. Hay veces que mis concejales ya tienen un audio mío con una tarea antes incluso de que amanezca. Luego me arrepiento por mandarles un audio tan de noche todavía pero al día siguiente vuelvo a hacerlo. No puedo evitarlo ni tengo propósito de enmienda, la verdad.

Solo cambio horas de sueño por un buen libro. Soy lectora empedernida y voraz. Tengo una técnica infalible para saber si un libro me ha gustado y es que de manera involuntaria tardo unos días en empezar el siguiente, y es porque lo estoy saboreando. En caso contrario, si conforme acabo un libro necesito abrir otro inmediatamente y empezarlo es porque no me ha dejado nada.

Hablando de libros, un buen amigo sacerdote me aconsejó El arte de recomenzar, de Fabio Rosini. Y es de lo mejor que he leído últimamente. Me ha encantado y me quedo con su reflexión sobre la diferencia entre sugerir e inspirar"