Vilafamés tiene nueva alcaldesa. La moción de censura presentada por el PSPV-PSOE y Compromís ha salido adelante este lunes y Ana Andrada (Compromís) se ha convertido en la nueva primera edila, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Sustituye al frente del Ayuntamiento a Marisa Torlá (PP), que deja el cargo tras 79 días como alcaldesa.

El bloque de izquierdas enmienda así el error en la votación en el pleno de investidura del pasado 17 de junio. El PP fue la lista más votada en las elecciones, pero todo apuntaba a que un pacto entre PSOE y Compromís iba a mantener la alcaldía para la bancada progresista. Sin embargo, un error de los socialistas a la hora de votar propició que Torlá (PP) empezara la legislatura como alcaldesa, protagonizando un surrealista episodio que alcanzó gran revuelo mediático.

Este lunes, tras registrar la moción el pasado 21 de agosto, PSOE y Compromís han consumado el anunciado vuelco al Ayuntamiento en esta legislatura. Un mandato en el que ambas formaciones se repartirán la alcaldía: Ana Andrada (Compromís) ha empezado como alcaldesa (gobernará año y medio) y después volverá a asumir el cargo Abel Ibáñez (PSOE).

Mesa de edad

Tras la intervención inicial del secretario, en primer lugar ha tenido lugar la constitución de la mesa de edad, compuesta teóricamente por el concejal más mayor y el más joven, aunque las dos edilas a las que le correspondían ocupar el puesto han quedado excluidas al ser las protagonistas del pleno. Por un lado, la alcaldesa que querían censurar (Marisa Torlá) y la candidata (Ana Andrada). En su lugar han estado Óscar Sánchez (como concejal de mayor edad) y Alejandro Basevi (como más joven).

La lectura, por parte del edil Óscar Sánchez, del documento de la moción ya dejaba bien claro cuál era el objetivo de la propuesta: "Solventar los hechos del pasado 17 de junio donde ocurrió un error en la votación y PSOE y Compromís no pudimos alcanzar el pacto de progresos pactado, pese a que el PP sabía que su gobierno sería efímero y no beneficiaría en nada al pueblo, además de ser inoperante en los últimos dos meses".

Ana Andrada (Compromís)

La primera en tomar la palabra ha sido la entonces aún candidata y minutos después nueva alcaldesa, Ana Andrada (Compromís), que ha explicado que esta moción la han presentado "con todo el respeto y no la hacemos contra nadie". "Es la única medida para solventar lo que pasó el 17 de junio y queremos asegurar un ayuntamiento feminista, diverso, igualitario, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente".

Andrada ha anunciado "un gobierno de proximidad, donde la ciudadania tenga fácil acceso a los concejales" y ha puesto en valor la "cooperación, coordinación y confianza" con sus compañeros de equipo. En ese sentido, ha destacado que forman "una relación simbiótica" para el pueblo en aras de un gobierno "eficaz".

"Soy una persona sencilla, trabajadora y que lo da todo por los demás. Ofrezco una implicación total y no tendré problema en pedir ayuda cuando lo necesite al ser una persona nueva en esta posición", ha desgranado.

Marisa Torlá (PP)

Para la alcaldesa saliente y censurada, Marisa Torlá (PP), el de este lunes ha sido una jornada "triste y difícil". "En estos 79 días que he sido alcaldesa de Vilafamés mi objetivo ha sido escuchar a los vecinos, trabajar y mejorar el pueblo. Esta etapa acaba por imposición de aquellos que perdieron las elecciones", ha enumerado, y ha recordado que los populares se quedaron a tan solo 3 votos de la mayoría absoluta.

Torlá, que aún no había hablado públicamente de lo que pasó el 17 de junio, ha querido dar su versión en su último comparecencia como alcaldesa. "Fue una votación correcta y ajustada a la ley, reglada por el secretario del Ayuntamiento, y en la que el PSOE votó en tres ocasiones consecutivas sin mostrar ninguna duda del signo de su voto (que después insistieron en que fue erróneo y se equivocaron). "Por todo eso, no había lugar a ninguna repetición de la votación, por mucho que en el receso explicaran que PSOE y Compromís habían firmado un pacto del cual no nos habían avisado", ha argumentado.

La concejala popular y diputada provincial ha esgrimido que recibió "presión y amenazas" durante ese receso del pleno del 17 de junio y ha insistido en que fue investida como alcaldesa "al amparo de la ley". Respecto a la moción, Torlá ha afirmado que "lo que PSOE y Compromís dijeron que harían en días, lo han hecho en meses, por lo que prisa, poca" y ha concluido diciendo que, desde "una oposición constructiva", tratará de "evitar que este peaje de intereses le pase factura al pueblo".

Raül Forcadell (Compromís)

Siguiendo con el orden de discursos, el siguiente en intervenir ha sido el portavoz local de Compromís, Raül Forcadell, quien también ha querido dejar claro que "no nos quedaba otra que presentar este mecanismo" (la moción de censura) para hacer cumplir la voluntad de los votantes en las elecciones, al ganar en número de votos y ediles el bloque de izquierdas al de derechas. Ha reconocido que las relaciones durante la pasada legislatura con el PSOE "no fueron las mejores", pero que durante la semana de negociaciones para alcanzar el pacto, se forjaron "relaciones potentes" y "nos fuimos redescubriendo".

Sobre su compañera de partido y nueva alcaldesa, Ana Andrada, ha aseverado que "es la mejor candidata que podíamos tener". "Le daría hasta las llaves de mi casa", ha refrendado.

Mauricio José Marzá (PP)

Para el portavoz del PP, Mauricio José Marzá, "no hacía falta toda esa retahíla de despropósitos" en el texto de la moción. "Con decir que se equivocaron, basta", ha dicho, y ha añadido que PSOE y Compromís "han tenido todo el tiempo" para registrar a moción y no lo han hecho hasta que acabaron las fiestas patronales. "La hubieran podido presentar en junio o julio si hubieran tenido ganas de trabajar...", ha sostenido, y ha ironizado al suponer que "habrán ensayado estos dos meses para no equivocarse en la votación".

Abel Ibáñez (PSOE)

El último concejal en tomar la palabra antes del momento de la votación ha sido el portavoz del PSOE, Abel Ibáñez, que al igual que sus flamantes socios de gobierno, ha recalcado que "dentro de nuestra responsabilidad y en beneficio del pueblo, este era el mejor momento" para presentar la moción de censura, que era "el único mecanismo que nos quedaba".

Una moción que ha llegado porque "en parte nos equivocamos" (a la hora de votar el pasado 17 de junio) y también porque "no se nos permitió repetir aquella votación". "Cada uno que asuma su responsabilidad", ha señalado, para acabar sosteniendo que "confiamos plenamente en nuestros socios" (Compromís).

Votación

Tras el discurso de Ibáñez, ha tenido lugar la votación de la moción, en la que esta vez no ha habido sorpresas ni giros inesperados de última hora. El bloque de izquierdas ha hecho valer su fuerza y, después de que el secretario llamara uno a uno a los nueve concejales para que anunciara su voto en voz alta, la censura ha sido aprobada con cinco votos a favor (tres del PSOE y dos de Compromís) y cuatro en contra (los cuatro del PP).

Discurso de la nueva alcaldesa

Tras un sonoro aplauso y subir al estrado, Ana Andrada (Compromís) ha pronunciado sus primeras palabras como ya nueva alcaldesa de Vilafamés. En primer lugar, ha querido agradecer al PP el gestionar "de manera digna" un mandato que sabía que sería "efímero" y ahora espera de ellos "una oposición firme y leal". Y ha querido dejar claro que por delante "tenemos un reto compartido", ya que "no trabajaremos por un gobierno de partidos", sino que estará basado en "la cooperación y confianza mutua".

En última instancia, ha esbozado algunos de los retos y objetivos que quieren cumplir a lo largo de la legislatura este nuevo gobierno de PSOE y Compromís. "Plantearemos un cambio de modelo y de paradigma, potenciando el equipo administrativo y mejorando el ambiente laboral. Y repensaremos el modelo económico, ya que hay que diversificar más la economía", ha avanzado.

En cuanto a proyectos concretos, ha adelantado que quieren "acercar el Museu d'Art Contemporani al pueblo", "crear un plan municipal de salud mental y otro de fomento de la actividad física y vida saludable" o "seguir con los trámites para construir el centro de día", el cual considera que es "un proyecto irrenunciable".