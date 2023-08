La todavía alcaldesa de Vilafamés (Castellón), la 'popular' Marisa Torlà, ha acusado este martes a PSPV y Compromís de "tramar" la moción de censura que se debatirá el próximo 4 de septiembre "en los despachos y no en la calle", por lo que ha animado a los vecinos a acudir a ese pleno extraordinario --el 4 de septiembre a las 12 horas-- donde se demostrará que "otros solo estaban ocupados en proteger sus intereses".

Así se ha pronunciado un día después de que PSPV y Compromís registrarán la moción de censura que convertirá a Ana Andrada (Compromís) en futura alcaldesa. Según explicaron fuentes de la coalición, el actual equipo de gobierno ya estaba avisado de que presentarían esta moción una vez finalizaran las fiestas patronales, ya que el PP se hizo con la vara de mando por un error del exalcalde socialista Abel Ibáñez durante el pleno de investidura de junio.

En un comunicado, Torlà ha agradecido las "muestras de cariño y apoyo" de los vecinos y ha vuelto a acusar a PSPV y Compromís de "abrir una crisis" con la moción de censura: "Soy la alcaldesa de mi pueblo y ese es el mayor honor que mis vecinos me podrían haber dado. Trabajo para ellos y lo seguiré haciendo, esté donde esté, porque no hay mejor empleo que empeñarse en resolver los problemas, mejorar aquello que no funciona y liderar oportunidades y éxitos para la tierra que adoras".

Tras recordar que el PP fue la lista más votada en las elecciones del 28M, la todavía alcaldesa recalca que su objetivo fue "trabajar para todos, para quienes depositaron su confianza en este proyecto y para quienes no lo hicieron". "Y el mejor resultado es haber recibido el reconocimiento tanto de los convencidos como de aquellos que optaron por otras opciones, porque ese es el aval del trabajo bien hecho", asevera.

"En dos meses hemos puesto a punto servicios que estaban francamente abandonados --expone--. La limpieza era un clamor y la hemos reforzado, como también la atención ciudadana, tanto en la calle como en el Ayuntamiento. Esta casa que presido es la casa de mi pueblo y así se lo he transmitido a mis vecinos, con el deseo de que vinieran para ser atendidos porque el consistorio es su casa".

Además, Torlà asegura que las fiestas de Vilafamés, que culminaron este domingo, fueron "un éxito, como los ciudadanos han manifestado". "Ese trabajo es nuestro aval. Es una verdadera lástima que en una manifestación tan nuestra, tan señalada y tan arraigada y querida por nuestros vecinos, quien se presenta como la próxima alcaldesa de Vilafamés, la candidata de Compromís, haya perdido la oportunidad de compartirlo", sostiene, y enfatiza que "la calle es donde se hace pueblo, no en los despachos".