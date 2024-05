Busques feina? Moncofa contractarà a 51 treballadors per a l'estiu

L’Ajuntament de Moncofa incorporarà a 51 persones al planter municipal durant l’estiu. Per a això, destina prop de 170.000 euros a conformar equips i dotar les places necessàries, quan la localitat es converteix en un referent turístic i augmenta la seua població.

«Invertir en llocs de treball significa tindre major capacitat de resposta per a solucionar problemes o millorar el servei als ciutadans, ja siga en matèria turística o d’atenció social a les famílies. A Moncofa pensem a millorar la vida de veïns i veïnes, i per a això comptem amb el personal necessari per a quan més se’ls necessita», explica José María Andrés, regidor de Recursos Humans.

El consistori invertirà més de 100.000 euros en la contractació de 2 treballadors familiars, 1 monitor esportiu, 1 informador turístic i 16 peons de neteja d’espais públics. Aquests darrers s’encarregaran de tasques en platges, dutxes i altres serveis turístics. Per fer front a les contractacions, el consistori ha accedit al pla d’ocupació 2024 de la Diputació, en el qual rebrà 9.346 euros, així com 58.900 procedents del Servei Estatal Públic d’Ocupació (SEPE) del Govern d’Espanya.

Prestació econòmica

A més, l’Ajuntament formarà una brigada agrària que es dedicarà a la neteja i adequació dels camins rurals i séquies municipals durant tot l’estiu. En ella treballaran fins a 32 persones, en dos fases diferents: de l’1 al 30 de juliol seran 16 persones les que treballaran, període pel qual s’ha rebut una ajuda de 29.450 euros; mentre que per al mes d’agost entraran 16 persones noves, amb una prestació econòmica de 29.450 euros. El consistori ha accedit a este programa de subvencions convocades per l’Estat, dins de l’atur agrari.

Almenara també tindrà atur agrari

Per la seua banda, dins de l’atur agrari del Govern d’Espanya, Almenara preveu la contractació de 22 persones desocupades durant dos mesos. El consistori, presidit per Estíbaliz Pérez, rebrà una ajuda de 78.917 euros del SEPE. Les seues tasques se centraran en el manteniment i millora de vies rurals i zones verdes, entre d’altres.

