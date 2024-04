Les Creus de Maig de Burriana ja són Festa d’Interés Autonòmic

La Direcció General de Turisme de la Generalitat valenciana ha declarat les Creus de Maig de Burriana Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Un reconeixement reservat per a aquells esdeveniments i celebracions que oferixen una especial rellevància des del punt de vista turístic, i posen en valor la cultura i les tradicions populars de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament va aprovar en ple, el passat mes de gener, sol·licitar declarar Festa d’Interés Turístic Autonòmic les Creus de Maig, que enguany tindran lloc el tercer cap de setmana del mes. Ara, vista la sol·licitud presentada en la Direcció General de Turisme per part del consistori de la capital de la Plana Baixa, Burriana ha aconseguit un títol honorífic que potenciarà el turisme i donarà difusió a les seues festes. Recentment, com va informar aquest periòdic, les Falles de la ciutat també van rebre aquest reconeixement.

L’origen d’esta tradició caldria buscar-lo en un moment en el qual els fallers, famosos per les ganes d’innovar en les festes, van voler fer una aportació a Burriana i van decidir plantar creus florals el dia 3 de maig, data en la qual es commemorava la invenció de la creu per a Santa Elena. El primer document referent a les creus de maig data de l’1 de maig del 1944. Es tracta d’una notificació oficial de l’alcaldia, signada per Salvador Dosdá, president de la Comissió de festes que dona oficialitat a la celebració. Així, ja com una tradició, cada any des d’eixe 3 de maig de 1944, una mar de monuments i conjunts florals envaïxen, durant el primer cap de setmana de maig, els carrers de la localitat d’un preciós colorit i agradable aroma floral en el qual el clavell és el gran protagonista. Quan el calendari s’endinsa en el mes de les flors, Burriana es transforma en un gegantesc jardí adornat per les creus que elaboren les comissions.

Les Creus de Maig es constituïxen com el tret d’eixida per a les comissions falleres de la ciutat. Pretenen amb la seua construcció simbolitzar la continuïtat de les esdevenidores festes josefines.

«Burriana segueix amb la seua estratègia de potenciar les tradicions com a reclam turístic, per a augmentar l’afluència de persones i per a desestacionalitzar el turisme, així com oferir un programa d’activitats i esdeveniments que òmpliguen els comerços i restaurants tot l’any», valora la regidora de Festes, Paloma Boix.

Burriana ha aconseguit un títol honorífic que potenciarà el turisme i donarà difusió a les seues festes i forma part de la seua estratègia de potenciar les tradicions com a reclam turístic.

L’origen d’esta tradició caldria buscar-lo en un moment en el qual els fallers van decidir plantar creus florals el 3 de maig, quan es commemorava la invenció de la creu per a Santa Elena.