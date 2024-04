L'Alcora ya tiene a su futura reina de las fiestas

L’Alcora ya tiene nueva reina de las fiestas, será Claudia Llorca Bovea. Así se determinó, tras la realización del sorteo de las representantes festeras, que tuvo lugar este sábado, ya que de las 12 jóvenes cuatro de ellas aspiraban a este cargo. Estas eran Andrea Ros Porcar, María Guillamón Claramunt y Mar Gil Garcés, junto a la afortunada.

La localidad tendrá a partir de las próximas fiestas del Cristo, que se celebrarán del 17 de agosto al 1 de septiembre, una numerosa corte de honor de 11 jóvenes, cantidad que no se veía desde hace 70 años. El municipio no había pasado de seis, un año hubo dos, otro una e, incluso, algún año no hubo tan siquiera reina y damas.

La actual reina Claudia Rodríguez Muñoz fue la encargada de sacar la papeleta con el nombre de la futura representante. Emocionada, la afortunada fue felicitada por toda la corte de honor, puesto que además de las citadas hay que añadir a Naira Esteller Tomás, Paula Flor Vicente, Alba Torner Rueda, Elena Miralles Asensio, Alba Castillo Moliner, Berta López Pallarés, Laia Pérez Guillamón, y Paula Nomdedeu García.

Desde 1955 no había tantas

Asimismo, recibieron felicitaciones de las autoridades, familiares y amigos que llenaron el salón de actos del Ayuntamiento.

Desde 1955 no se registraban tantas damas de honor, siendo el año que más hubo el primero que l’Alcora tuvo representantes en 1948, que fueron un total de 16.