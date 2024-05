Benicarló millora la visibilitat del camí de Sant Gregori amb 45 fanals solars.

Aquest dijous tindrà lloc a Benicarló la multitudinària romeria fins a l’ermita de Sant Gregori. La jornada començarà a les 9.00 hores amb la concentració de romers en la plaça Sant Bartolomé. Després de la missa a l’aire lliure en el ermitori, actuaran el grup de danses La Sotà i la colla de trabucaires del Campanar i, a les 14.00 hores es repartiran les racions de paella popular. Per a finalitzar la jornada festiva, a les 20.00 hores es dispararà la pirotècnia final en el passeig de Ferreres Bretó de la ciutat.

Davant les peticions veïnals per la falta d’il·luminació en el camí que porta a l’ermita, la regidoria de la Brigada d’Obres ha instal·lat 45 fanals solars al llarg de tot el vial. La poca visibilitat nocturna feia de la zona un espai poc segur, tant per a vehicles com per a vianants.

«Tenint en compte que la xarxa elèctrica no arriba al camí de Sant Gregori —ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Fabián Flos—, hem buscat la manera més viable, econòmica i ecològica de proporcionar llum a aquest camí emblemàtic de Benicarló».

Flos ha detallat que «les faroles solars disposen d’un sistema que mentre no detecten cap moviment, es mantenen il·luminades a un 33% d’intensitat, mentre que quan reconeixen un vianant o un vehicle a una distància d’uns sis/set metres aproximadament, s’encenen al 100% d’intensitat». «Amb aquest sistema —ha assegurat el regidor— s’aconsegueix que les bateries puguen aguantar tota la nit».

Pàrquing per a 200 vehicles

A més de la instal·lació de les 45 faroles, que s’acabaran de col·locar entre avui i demà, s’ha habilitat un pàrquing per a més de 200 vehicles a la vora de l’ermita, s’ha repintat la pintura vial i s’han desbrossat algunes parcel·les per a evitar possibles incendis a causa de la calor extrema.

Per últim, i per tal de millorar l’accés a l’ermita, la Policia Local està estudiant la possibilitat d’ubicar una rotonda a l’encreuament que dona accés al camí de Sant Gregori des del pas subterrani de la Guàrdia Civil. Aquesta rotonda, que també dóna accés a l’antiga N-340, milloraria notablement la seguretat en la zona.