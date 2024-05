L’Ajuntament de Benicarló ha traslladat a la Diputació de Castelló el conjunt de necessitats i projectes per a la protecció i desenvolupament del litoral, per tal que la corporació provincial puga fer arribar les demandes al Ministeri de Transició Ecològica.

Així ho van acordar el passat 7 de maig en una reunió que la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, va convocar amb els alcaldes i alcaldesses de tots els municipis costaners de la província de Castelló, amb l’objectiu d’acordar una estratègia comuna per a defensar i protegir la costa de la província.

Actuacions "fonamentals"

Les necessitats que ha exposat Benicarló passen per 4 actuacions "fonamentals". D’una banda, la construcció del passeig marítim Sud des del Parador de Turisme fins als apartaments de la Caracola, que suposaria la continuïtat del passeig de Manuel Azaña.

D’altra banda, es reclama també la protecció de la costa Nord, des de la platja de la Mar Xica fins al barranc d’Aiguadoliva, amb la construcció dels corresponents espigons, tal i com està previst en projectes ja existents.

En tercer lloc, la construcció d’un passeig des de la bocana del Port fins al final de la platja de la Mar Xica. I, finalment, l’abocament d’arena a la platja de la Mar Xica, des de la zona del port fins al final de la platja.

Paral·lelament, s’han reclamat altres tipus d’actuacions per part del Ministeri en relació a la revisió de la normativa del tancament dels xiringuitos de platja en moments de necessitat (especialment per a protegir-se de temporals o per a protegir el mobiliari i evitar robatoris). També s’ha proposat eliminar l’obligatorietat de desmuntar les casetes de socorrisme i serveis al finalitzar cada temporada, així com l’abocament d’arena a les platges després dels temporals o el manteniment de les platges fora de la temporada de bany.

El regidor d’Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, ha assenyalat que «tots aquests projectes que hem reclamat són actuacions fonamentals per a garantir un futur sostenible i atractiu per a la nostra costa i, a més, són accions necessàries per a protegir el nostre litoral i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans».

«Esperem que les nostres demandes siguen ateses per part del Ministeri i que servisquen per a garantir la preservació i el desenvolupament adequat del nostre litoral».