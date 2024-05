Morella ultima els detalls per al 55 Sexenni i reuneix als actors que faran possible la festa

La sala del Justícia de l’Ajuntament de Morella ha acollit el consell del 55 Sexenni, una cita on s’ha posat damunt de la taula totes les actuacions necessàries per a la realització de la festivitat.

En la reunió, s’ha exposat i debatut l’organització ja realitzada entre gremis i Ajuntament per als 9 dies de celebracions amb danses, retaules i actuacions nocturnes amb la coordinació entre espais interns i externs de l’Espai Firal, càtering i neteja de l’espai. També s’ha tractat altres temes com la rogativa, amb canvis en els horaris i organització de la pujada, les misses, el rosari, o l'organització de l'entrada de la Mare de Déu de Vallivana per fer-la més lluïda i visible per tothom.

El protocol de seguretat i trànsit ha sigut un dels principals aspectes a tractar i debatre per millorar al màxim un servei que serà complet des de l’aparcament del pla de Roc, la mateixa zona que a l’Anunci, i un poc més pròxima a Morella que la zona de l’Hostal Nou, fins a Morella. Els visitants hauran de seguir les indicacions fins a l’aparcament i des d’allí amb servei d’autobusos podran pujar fins al portal de Sant Miquel, l’accés a la ciutat. Aquest servei estarà disponible matí, vesprada i principis de la nit des del 17 al 26 d’agost i també serà nocturn el dia 18 d’agost, dia de l’Ajuntament, per albergar els visitants que vagen al concert de La Oreja de Van Gogh. Els morellans i morellanes podran fer servir el servei de forma gratuïta.

El regidor de turisme, Javier Amela, ha destacat que «era molt important portar al Consell tot el Sexenni preparat per a exposar totes les parts i buscar les millores entre totes i tots. Creiem que ha sigut una reunió molt profitosa que ha posat en comú tot el tractat en les anteriors amb gremis, seguretat, organització, protocol o disseny. Agraïm tot el treball que estan fent totes aquestes persones per fer possible el Sexenni, que segur que serà un èxit gràcies a la col·laboració entre tots». «Aquests dies convocarem una reunió en els representants dels carrers per a coordinar alguns aspectes amb ells com les instal·lacions elèctriques o la recollida de deixalles durant el Sexenni i després del mateix en tots els adornos que no es vulguen reciclar», ha anunciat Amela.