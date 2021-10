Convención del PP: con aforo de más, sin medidas covid y desalojo incluido

Hacía seis años que el PP no convocaba a sus simpatizantes en la plaza de toros y una década que no conseguía juntar tantos simpatizantes. Lo hizo ayer saltándose las restricciones y la normativa marcada por Sanidad que señalaba que solo estaba permitido el 75 % del aforo. Pero el PP quería su foto de «llenazo» e hizo caso omiso tanto a las restricciones de aforo como las de metro y medio que debía existir entre cada asistente. No fue el único incidente. Minutos antes de que comenzara el acto, por megafonía se solicitó a todos los que ocupaban el anillo superior del coso que desalojaran «por motivos de seguridad». Se trata de una zona deshabilitada, que tampoco se usa para espectáculos taurinos o musicales, y que sufre problemas estructurales.