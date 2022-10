La gran mayoría de los diputados valencianos no podrá acogerse a las medidas fiscales que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado para las rentas de menos de 60.000 euros. Y si como pide Compromís ese tope se rebaja a 50.000 euros, dos terceras parte de la cámara no se verán afectados. Si la medida fiscal cuando la anunció el jefe del Consell afectaba al 97% de los valencianos, en la cámara no tendrá tanto impacto, menos del 50%.

Un total de 81 de los 99 diputados percibió más de 50.000 euros. La media de los ingresos de un parlamentario valenciano en el año 2021 fue de 63.136 euros. El sueldo medio de un trabajador valenciano apenas supera los 21.000. Además, una decena de los diputados autonómicos percibió rentas superiores a las del president de la Generalitat, Ximo Puig, que está lejos de ser el político valenciano que más cobra, ya que declara las derivadas de su trabajo como jefe del Consell, por valor de 79.575 euros. El sueldo de los funcionarios sube en Castellón casi el doble que el del resto de trabajadores Según las declaraciones de la renta que los 99 diputados de las Corts han presentado en la cámara, un trámite al que están obligados, en el ejercicio de 2021 los ingresos medios de los diputados aumentaron respecto al año anterior. Los diputados de las Corts tienen la posibilidad de pluriemplearse, de forma que al sueldo de la cámara autonómica pueden unir las percepciones que ingresen por otras actividades. Al final de esta información aparece el rendimiento por rentas del trabajo y del capital que percibió cada uno de los 99 diputados de las Corts el año pasado, bien por su labor en la cámara o por otros sueldos en instituciones, como por ejemplo los miembros del Gobierno valenciano, la mayoría diputados; alcaldes o concejales en otras localidades. También se incluyen las rentas del capital. Pluriempleo Los hay que perciben únicamente rendimientos del trabajo como diputado. Pero los que han renunciado a la dedicación exclusiva declaran ingresos por trabajos ligados a sus actividades profesionales, a los que hay que añadir otras rentas procedentes de rendimientos inmobiliarios, honorarios, otros sueldos, intereses, dividendos, arrendamientos, seguros, indemnizaciones de otras instituciones o venta de acciones. Como curiosidad el diputado Josep Nadal, excantante de la Gossa Sorda, ingresó el año pasado 226 euros de la Sociedad General de Autores (SGAE) El diputado que más ingresos tuvo fue Felipe Carrasco, del PP, con un total de 132.760 euros. Carrasco declara 64.431 euros por actividades del trabajo, se entiende que por su labor de parlamentario, y otros 60.368 por el concepto de actividad profesional. Ingresa otros 7.506 euros en arrendamientos y 185 euros por rendimientos en entidades de ahorro. Carrasco, director de proyectos de la patronal textil Ateval, fue el fichaje estrella de la anterior presidenta del PP, Isabel Bonig, para las elecciones autonómicas de 2019. Lo situó el tercero en la lista por València a las Corts en una candidatura en la que Elena Bastidas ocupó el dos y María José Catalá acabó en el puesto seis. El segundo con más ingresos fue el diputado por Ciudadanos Emigdio Tormo. Es un habitual en los puestos altos de esta tabla desde que aterrizó en las Corts en 2015 en las filas de Ciudadanos pero proveniente de cargos anteriores en el PP. En 2021 ingresó 126.178, bastante más que los 101.955 del año anterior aunque en aquel año se convirtió en el diputado con más ingresos. Es piloto de aviación comercial y compatibiliza su profesión con la de diputado del partido liberal. Ha comenzado su octavo curso en el parlamento valenciano. El tercer diputado que más dinero ingresó en 2021 también pertenece a formaciones del bloque conservador. Se trata del exvicepresidente del Consell con el PP, José Císcar, que dejó su escaño en la cámara antes del pasado verano para dedicarse en exclusiva a la actividad privada de la abogacía. Cuando la compatibilizó con la labor pública declaró unos rendimientos de Ciscar de 100.588 euros. Cien mil euros al año Le sigue el presidente de las Corts, Enric Morera, que tiene un sueldo que supera en más de 20.000 euros anuales al del jefe del Consell. Los prácticamente cien mil euros convierten al presidente del parlamento en uno de los políticos valencianos mejor pagados. Morera ingresó de la cámara 98.336 euros en 2021. Le siguen como diputados con más emolumentos los socialistas Manuel Pineda, que es médico y alcalde de Rafal, y José Chulvi, que es alcalde de Xàbia. Y justo tras ellos, la síndica de Vox, Ana Vega, que declara más de 90.000 euros por su labor en la cámara autonómica. Vox, que tiene nueve diputados, sitúa a tres de ellos entre los once con más ingresos en 2021. Además de Vega, su compañero José Luis Aguirre declaró sueldos de 88.574 y la diputada de este mismo grupo por Castelló, Llanos Massó, que alcanzó los 82.359. Entre los diez primeros figura también el que fue síndic del PSPV, Manolo Mata, dimitido el pasado mes de abril para dedicarse íntegramente a la actividad privada como abogado. En el ejercicio 2021, Mata fue síndic y también se dedicó a la abogacía. En conjunto percibió 87.710, según recoge su declaración. Consellers En el puesto 17 y 18 del ránquing de mayores percepciones de los diputados valencianos figuran dos consellers, Vicent Marzà, que lo era en 2021 y hasta el mes de mayo de 2022 y Rafa Climent que sigue siendo el titular de Economía en el Consell. Marzà ingresó 75.296 y Climent Rafael 75.232. Buena parte de los ingresos que aumentan las nóminas de muchos diputados llegan por la vía municipal. Es el caso de Carmen Martínez, alcaldesa de Quart, Michel Montaner, alcalde de Xirivella o Jesús Sellés, concejal de Elda. Entre los diputados mejor pagados están también los miembros de la Mesa de las Corts. La vicepresidenta María José Salvador (PSPV) declara ingresos de 87.579 euros y la secretaria, Cristina Cabedo, de Unides Podem 87.444. El vicepresidente segundo, Jorge Bellver, añade a su sueldo en la Mesa, donde declara 58.949 según la documentación de las Corts, otros 16.616 euros de rendimiento del capital inmobiliario. DECLARACIÓN DE RENTAS DE LOS DIPUTADOS AUTONÓMICOS. EJERCICIO 2021 Carrasco Felipe (PP) 132.760,00 Tormo Emigdio (Cs) 126.178,00 Ciscar Jose (PP) 100.588,00 Morera Enric (Compr) 98.336,00 Pineda Manuel (PSPV) 94.868,00 Chulvi Jose (PSPV) 91.356,00 Vega Ana (Vox) 90.365,00 Aguirre José Luis (Vox) 88.574,00 Mata Manolo (PSPV) 87.710,00 Salvador Maria Jose (PSPV) 87.579,00 Cabedo Cristina (UP) 87.444,00 Masso Llanos (Vox) 82.359,00 Puig Ximo (PSPV) 79.575,00 Angulo Xelo (PSPV) 78.748,00 Selles Jesus (PSPV) 78.484,00 Bellver Jorge (PP) 75.565,00 Marzà Vicent (Compr) 75.296,00 Climent Rafael (Compr) 75.232,00 Peris Mamen (Cs) 75.219,00 Llopis Fernando (Cs) 74.700,00 Martinez Jose Antonio (-) 74.188,00 Blanes Estefania (UP) 73.743,00 Arques Vicente (PSPV) 73.396,00 Bravo Gabriela (PSPV) 72.393,00 Barrachina Miguel (PP) 70.819,00 Garcia Latorre Paco (Comp) 70.774,00 Pla Jesus (Comp) 70.748,00 Lima Pilar (UP) 69.935,00 Mas Aitana (Comp) 69.587,00 Àlvaro Mònica (Comp) 69.281,00 Merino Ruth (Cs) 69.253,00 Tena Silverio (Comp) 68.722,00 Llanos Jose Maria (Vox) 68.237,00 Barcelo Ana (PSPV) 67.196,00 Perez Garijo Rosa (UP) 66.060,00 Ibáñez Ruben (PP) 65.826,00 Arquillos Luis (Cs) 64.795,00 Perez Fenoll Manuel (PP) 63.841,00 Martinez Luis (PP) 63.261,00 Calvo David (PSPV) 62.426,00 Woodward Toni (Cs) 61.845,00 Fernández Vicente (-) 61.309,00 Gil Francisco (PSPV) 61.149,00 Garcia David (Vox) 61.077,00 Menor Rosa (Cs) 60.575,00 Montaner Michel (PSPV) 60.419,00 Besalduch Ana (PSPV) 60.192,00 Mustafa Rosa (PSPV) 60.178,00 Criado Ángeles (Vox) 60.154,00 Catala Maria Jose (PP) 59.628,00 Cerdan Ana Maria (vox) 58.960,00 Caballero Mercedes (PSPV) 58.631,00 Laguna Carlos (PSPV) 58.484,00 Davó Naiara (UP) 58.108,00 Oltra Mónica (Compr) 57.643,00 Giraldo Yaneth (Cs) 57.317,00 Del Pozo Eduardo (Cs) 57.241,00 Torres Nathalie (Compr) 56.810,00 Pastor Fernando (Cs) 56.625,00 Blanch Ernest 56.005,00 Rodriguez Cristina (Compr) 56.440,00 Martin Sandra (PSPV) 56.347,00 Castello Alfredo (PP) 55.394,00 Castelló Trini (PSPV) 55.302,00 Martinez Carmen (PSPV) 54.020,00 Garcia Patricia (Cs) 53.907,00 Ortiz Eva (PP) 53.532,00 Mira Aroa (PSPV) 53.216,00 Martinez Ferran (UP) 53.063,00 Robles Papi (Compr) 53.063,00 Peris Rosa (PSPV) 52.945,00 Gomez Irene (UP) 52.825,00 Ferrer Graciela (Compr) 52.804,00 Gracia Carlos (Cs) 52.791,00 Nadal Josep (Compr) 52.702,00 Esteve Carles (Compr) 52.514,00 Gabarda Cristina (-) 52.486,00 Pascual Miguel (Vox) 52.000,00 Escrig Sabina (PSPV) 51.457,00 Ruiz Pedro (PSPV) 50.156,00 Bastidas Elena (PP) 50.141,00 Ventura Merche (Cs) 50.119,00 Serna Rebeca (-) 50.026,00 Rovira Jose Antonio (PP) 48.873,00 Muñoz Jose (PSPV) 48.747,00 Gasco Beatriu (UP) 48.720,00 Soler Laura (PSPV) 48.661,00 Bachero Belén (Compr) 47.308,00 Salmerón Jesús (-) 47.122,00 Ponce Juan (Compr) 47.043,00 Diaz Elisa (PP) 45.626,00 Ferri Fran (Compr) 43.450,00 Quiles Maria (Cs) 43.244,00 Rubio Paco (PSPV) 43.168,00 Zaplana Jose Juan (PP) 42.233,00 Turiel Miriam (Vox) 40.870,00 Gasco Beatriz (PP) 40.535,00 Sanchis Sunsi (-) 40.335,00 Caballero Juan Carlos (PP) 34.914,00 Marco Verónica (PP) 32.800,00