Janssen, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. ¿Cuál de todas las vacunas disponibles por ahora en España se va a administrar a cada paciente? Son muchas las preguntas que surgen cuando se habla de vacunas contra el coronavirus. ¿Cuántas hay? ¿Qué efectos pueden tener? Cuántas dosis son necesarias para lograr una inmunización completa y, por qué no, si se puede elegir cuál administrarse. Tanto es así que el propio ministerio de Sanidad ha decidido salir a paso y aclarar algunas de estas dudas para evitar malentendidos.

De todas estas incógnitas, una de las más importantes es si llegado el momento de la vacunación los pacientes pueden elegir cuál ponerse. Son muchos los que se preguntan si existirá la posibilidad de seleccionar qué suero administrarse, tal como sucede en otros países como EE UU. Allí, las autoridades sanitarias han optado por vacunarse incluso en grandes superficies y elegir de entre todas las vacunas disponibles en ese momento cuál aplicarse en función de sus preferencias.

Por el momento, el ministerio de Sanidad ha querido dejar bien claro que de momento no entra dentro sus planes habilitar esta libre elección en la vacuna e insisten en que la aplicación o no de cada una de las soluciones farmacológicas no puede establecerse por elecciones individuales, sino que se debe basar en la indicaciones médicas y resultados de ensayos clínicos.

💉 ¿Puedes elegir qué vacuna ponerme?



Con el fin de reforzar la protección de los más vulnerables, la elección de la vacuna está basada en la eficacia y la indicación para los diferentes grupos de población#YoMeVacuno #YoMeVacunoSegurohttps://t.co/s8pIcOiidj — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) 30 de abril de 2021

A través de su perfil en redes sociales y de una web habilitada para resolver todas estas dudas, las autoridades sanitarias españolas subrayan que con el fin de "reforzar la protección de los más vulnerables, la elección de la vacuna está basada en la eficacia y la indicación para los diferentes grupos de población".

Cita para la vacuna prefijada

De hecho, los pacientes a los que se está citando para recibir la vacuna tienen ya prefijada cuál se les va a suministrar. Incluso entre aquellos grupos de edad en los que se han autorizado varios sueros, como los mayores de 70 años entre los que se está suministrando Janssen, Pfizer o Moderna. En estos casos es el expediente de cada paciente y su médico de cabeza o especialista en el caso de pacientes con patologías concretas quienes, si se da el caso modifican la pauta para adaptarla a la vacuna que mejor se adapta a cada caso.