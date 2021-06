Uno de los brotes de Covid-19 detectados en varios puntos de España entre estudiantes que viajaron a Baleares por fin de curso ha llegado a Castellón. Así lo han confirmado a Mediterráneo fuentes del Gobierno autonómico.

Por el momento, no se ha dado a conocer el número de personas a las que afecta, aunque en principio no se trata de una cantidad muy elevada. Asimismo, las mismas fuentes indican que el brote no está en Castelló, sino en otra localidad, pero no han especificado en cuál.

Lo ha adelantado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig, durante su visita a Vallibona, donde indicó que los brotes "afectan a diferentes institutos de la Comunitat Valenciana", aunque en ese momento no dio más detalles. Ahora, desde la Generalitat confirman que ha afectado a la provincia, y que se estudia la variante que es, por la posibilidad de que sea la Delta.

Por el momento hay 67 personas positivas, pero se trata de una cifra provisional porque el caso sigue abierto. Los síntomas de todos los afectados, no obstante, son leves.

Investigación

En relación a este asunto, el Govern balear ha abierto expediente a los organizadores de un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma e investiga a nueve hoteles por los brotes asociados a los viajes de fin de curso en Mallorca.

De este modo, los responsables se enfrentan a una posible multa de entre 60.000 y 600.000 euros por infracción muy grave.

Asimismo, ha añadido, se han detectado otros espacios de contagio como diferentes fiestas en la costa del Arenal de Llucmajor.

Más prudencia

Puig ha apuntado que "es bien cierto" que "no es aconsejable en este momento que se haga este tipo de viajes" y ha aseverado que hay que tener en cuenta que "el problema es que ese segmento de la población", el de la juventud, "es el que todavía no hemos vacunado". Así, ha resaltado que ese colectivo puede "finalmente contagiar a otras personas de los otros segmentos que aún no están definitivamente vacunados".

"Por tanto, creo que hay que actuar con prudencia", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que la decisión, a partir de este sábado, de poder no usar la mascarilla en espacios abiertos y con la distancia de seguridad adecuada, no supone "el final a la mascarilla" sino "el adiós en determinadas circunstancias".