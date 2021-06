«Uno de los grandes maestros de la ironía y el humor satírico en la historia del cine». Así define José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), a Luis García Berlanga.

Este 2021 se celebra el centenario del nacimiento del cineasta valenciano, y es por ello que el IVC prevé diversas actividades culturales para conmemorar esta efeméride, una celebración que se prolongará en el 2022, al menos hasta la celebración de los Premios Goya, cuya sede será València. Proyecciones, exposiciones, congresos o premios se sucederán a lo largo de todo este año para reivindicar el legado del cineasta al que la RAE ha homenajeado incluyendo el término «berlanguiano» en su última actualización.

El Berlanga desconocido

Con motivo del año Berlanga, la Filmoteca del IVC y el Teatre del Raval de Castelló dedican este 2 de junio, una sesión especial al cineasta valenciano con tres de sus obras menos conocidas. Esta sesión, según informan desde el IVC, incluye además una presentación de la programación completa de este singular tributo al director, Premio Príncipe de Asturias de las Artes y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otros muchos galardones.

El primero de los títulos que se visionarán a partir de las 19.00 horas en el Raval es Se vende un tranvía (1959), el episodio piloto de un proyecto de serie de televisión titulada Los pícaros, escrita por Rafael Azcona y el propio García Berlanga. Ante los problemas con la censura que tuvo este primer capítulo, el proyecto de serie nunca se rodó. Por su parte, El sueño de la maestra, segunda proyección de la tarde, es un cortometraje realizado en el 2002, supuestamente basado en uno de los fragmentos oníricos de Bienvenido Mr. Marshall (1952), el correspondiente a la maestra de Villar del Río interpretada por Elvira Quintillá (en el corto encarnada por Luisa Martín), que no figura en el filme, bien porque no se rodó o bien porque decidieron no incluirlo. «No está clara la causa», aseguran desde la Filmoteca. El corto se realizó con motivo del 50º aniversario del estreno de la mítica película protagonizada por Pepe Isbert.

Finalmente, el programa de la jornada incluye la proyección de La muerte y el leñador, uno de los episodios de la película colectiva Las cuatro verdades, coproducción entre Francia, Italia y España, con cortos basados en fábulas de La Fontaine. El resto de episodios fueron dirigidos por Alessandro Blasetti, Hervé Bromberger y René Clair.