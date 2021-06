La afición clama al unísono que la fiesta taurina recupere el esplendor perdido por la pandemia. Tiene ganas de toros y de acudir a la plaza y, si además se trata de presenciar una de las mejores ferias que se van a programar esta temporada, como es la de Castellón, el nivel de satisfacción se multiplica. Todos a una están de acuerdo con unos protagonistas de lujo que desfilarán por la alfombra roja del toreo desde el 23 al 29 de junio.

Quien ya tiene todos los preparativos es Ripollés, que vive cada feria como un acontecimiento. Y no es para menos, un artista en busca de arte en un escenario que es fuente de inspiración. «Hay que ir todos los días para no perderte ese momento de embrujo que no siempre surge. Esa armonía entre toro y torero no se da al cien por cien, porque de lo contrario el arte se convertiría en trabajo y no es el caso. Cuando esa danza coincide, se produce un momento maravilloso y creo que en esta feria, que es muy atractiva, es muy probable que sucedan grandes momentos todas las tardes», asegura el gran artista de la tierra. El equilibro de la feria entre toro y figuras es algo que le atrae: «Además de la plasticidad, me gusta la emoción del toro, el único animal del mundo que se crece ante el castigo, que vuelve a la pelea». Junto a Ripollés no faltarán personajes destacados de la cultura y el deporte, como es el caso del eterno excapitán del Villarreal, Bruno Soriano o del tenista Roberto Bautista. «Es una feria muy importante, de categoría», admite en este caso el de Benlloch.

UNA FERIA MUY REMATADA

Le tomamos el pulso a la afición. El presidente de la Federación Taurina de Castellón, Ramón Quesada, afirma: «Ojalá terminemos esta feria de cine con la correspondiente entrega de los Oscars, será señal de que habremos vivido grandes tardes des toros». Desde la Vall d’Uixó, el presidente de la Peña El Natural, Miguel Ángel Martínez, valora «la importancia de que vuelvan los toros a esta tierra». Uno de los componentes del Círculo Taurino de Borriol, Francisco Balaguer, destaca el guiño «a los aficionados del toro en la calle anunciando los hierros de Adolfo Martín y Miura. Me parece una feria muy completa. Los empresarios han querido satisfacer tanto a los aficionados como al público en general». Muchos han valorado ese equilibro entre las figuras y el toro, como es el caso de Jesús Roca, de la Associació Cultural Demà volem bous de Catí. «Que cuenten con esas divisas es muy importante para la afición de los pueblos. Otro aliciente son los debuts de Emilio de Justo, Ureña y Pablo Aguado».

El reconocido aficionado Pedro Mileo, miembro de la Unión de Aficionados La Puntilla, la valora como «una feria excelente. A destacar la variedad de encastes y las dos ganaderías toristas, pues no es normal ver dos hierros duros en un serial tan corto. También a nivel de toreros está lograda».

Ramón Jiménez, presidente del Club Taurino de Castellón, realza «las ganas de dar toros. Para ello se han buscado ganaderías atractivas y toreros en el candelero. Está muy acertada la feria, a lo que hay que añadir la inclusión de los festejos de la Escuela. Seguiremos soñando». Por su parte, Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio y propietaria del Hotel Doña Lola, confirma que «esta feria es un guiño a lo que no hemos podido disfrutar, así que me parece muy bien que se haga. Está tan rematada que ya tengo reservas en el hotel».

CARTEL AL COMPLETO Y VENTA DE ENTRADAS

El cartel completo de la Feria queda como se detalla a continuación. Todos los festejos empezarán a las 20.00 horas para tratar de que la temperatura sea más moderada y para dar las máximas facilidades a aquellos aficionados que alguna de las jornadas deban cumplir con sus obligaciones laborales. La venta de entradas sueltas comienza el lunes 14 y el horario en taquillas es de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, los sábados solo por la mañana. La adquisición a través de internet será viable desde el miércoles día 16.