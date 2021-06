Se palpaba la expectación en la Vall d’Uixó por ver y escuchar a uno de los pilares de la feria taurina de Castellón, el ganadero Adolfo Martín. La afición acudió al reclamo de un coloquio organizado por la peña El Natural en el que participó el de Galapagar, triunfador de la última Feria de la Magdalena y que abre la Feria de cine el próximo jueves. Una expectación premonitoria, pues toda esa pléyade de seguidores y partidarios que tiene esta divisa en la Comunitat no faltará a la cita con los grises el día de Sant Joan, en busca de esa casta y emoción que ofrece este toro.

«La de Castellón es la feria más importante que se ha dado hasta ahora en la temporada. La feria es redonda», comenzó afirmando el ganadero, sin ningún tipo de brindis al sol, consciente de la variedad y el equilibro del serial, que ha apostado por ganaderías como la suya. Habló del encierro reseñado, elegido por él a conciencia, «es el que tenía en la cabeza». Todos los toros a lidiar en Castellón tienen cinco años de edad. «Siempre me ha gustado el toro cinqueño por esa seriedad y he lidiado muchos. ¿Puede tener más sentido?, por supuesto», matizó. Sin embargo, es lo que se merece «la provincia con más afición al toro».

«Es la feria con más importancia de las que se han dado hasta ahora y estar en ella es un lujo»

En ese sentido continuó hablando de la presentación de su corrida, que como se ha podido comprobar en las fotografías, es de plaza de categoría. «El toro de Castellón ha subido de trapío como ha sucedido en muchas plazas. El toro va unido a la categoría de la feria y, ahora mismo, a los aficionados de Castellón les gusta ver el toro con su presentación y quien no piense eso, ha perdido el hilo del momento. Teniendo toros como tenemos en el campo, hay que darle a Castellón lo que se merece y no es ningún disparate. El toro debe tener su trapío, aunque los que estén abajo, los toreros, no piensen así. Si se aumenta un punto el trapío de las corridas en general, esta feria irá a más».

MANO A MANO DE CATEGORÍA

Lidiarán la corrida Daniel Luque y Emilio de Justo mano a mano, de los cuales afirmó, «están en un momento extraordinario, ambos son muy buenos toreros. El nuestro es un toro para buenos profesionales. Hay que enganchar los toros y llevarlos, porque como te descuides, te cogen. La técnica debe ser perfecta, por eso requiere buenos toreros y ellos, sin duda, lo son».

Hubo momentos muy emotivos durante la charla, como cuando relató el grave percance que sufrió en el campo en el que estuvo a punto de morir. «Pero no le guardo rencor al toro», aseguró y puso como ejemplo una anécdota que erizó la piel de los aficionados: «Estuvo en mi ganadería el hijo de Magín -el recortador de Canet d’en Berenguer que murió en las astas de un toro- viendo el ganado con mucha pasión, disfrutando de animales como el que acabó con la vida de su padre. Me emocionó».

GANADERO A LA ANTIGUA

Concluyó el ganadero, ante las decenas de aficionados que seguían sus vivencias en el teatro Carmen Tur de la Vall, con un propósito de cara al compromiso del próximo jueves, día de Sant Joan, en Castellón: «Vengo con ilusión y con todas las ganas del mundo, a quemar las naves. Luego el toro es caprichoso y Dios dirá, pero por el empeño que he puesto para elegir esta corrida no será. Es el momento de triunfar y que la gente no se sienta defraudada. Castellón lo merece. Soy un ganadero a la antigua y con esa filosofía me voy a morir».

«Vengo con toda la ilusión, a quemar las naves. He puesto mucho empeño al elegir la corrida»

La suerte está echada. Mano a mano de alto voltaje para iniciar la Feria de cine. Daniel Luque y Emilio de Justo en busca de afianzarse en lo más alto del toreo. Por ganas no va a ser. Competencia y de la buena. Ojalá toda esa expectación se traslade el próximo jueves a los graderíos del coso de la avenida Pérez Galdós.

VENTA DE ENTRADAS Y CARTEL

La venta de entradas sigue a gran ritmo en las taquillas de la plaza. El horario es de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. También es posible adquirirlas a través de internet en la página oficial de la empresa y de la plataforma Bacantix. Asimismo, todavía es posible hacerse con una abono para la Feria con un 10% de descuento. El cartel completo de la Feria queda como sigue: