Orpesa llegó anoche al ecuador del festival internacional de música Orfim con la mirada puesta en el mar Mediterráneo. La explanada de la calle José Rivera Forner albergó el tercero de los conciertos de una edición que quedará grabada en los recuerdos de aquellos más melómanos.

Así, el conjunto especializado en música antigua y barroca, Civitas Harmoniae, presentó al público que asistió al concierto un programa con obras diversas de las culturas más mediterráneas y representativas de los siglos XVI y XVII. La presencia de compositores españoles e italianos, junto con piezas sefardíes, fueron los protagonistas de la noche, pues el grupo barroco no dudó en potenciar la esencia y el trasfondo de esta música más tradicional.

Amor y desamor

Orpesa vibró con la interpretación de música palaciega y del pueblo, que ahondó en historias de amor y desamor, a través de una plantilla formada por soprano, arpas antiguas, viola de gamba, violín, guitarra barroca y percusión.

Sus melodías más intensas emocionaron a los presentes, y los trasladaron a unas escenas de vida de aquellos que precedieron los tiempos antiguos más remotos. Así, el festival Orfim no deja de sorprender a los asistentes. Es por eso que hasta mañana Orpesa no dejará de brindar música al público con su edición especial del certamen, ya que es una de las propuestas consolidadas dentro de la agenda estival de la provincia, con gran éxito desde hace años.

Trío de voces

El penúltimo concierto de la convocatoria de este año en Orpesa tendrá lugar hoy de la mano del conjunto The Sey Sisters. Este trío de voces, hermanas descendientes de ghaneses, propondrán al público un sentido viaje musical desde el góspel hasta la música más africana, pasando por el soul a través de su tercer álbum, llamado We got your back.

Desde su creación como grupo en el año 2006, han actuado por diferentes festivales de España y han colaborado con diferentes artistas nacionales e internacionales. En 2015 sacaron su primer trabajo discográfico, Let freedom ring, el cual presentaron por toda la geografía estatal con una respuesta muy positiva del público.