Orpesa encara la recta final de la 18ª edición del festival internacional de música Orfim después de la actuación de anoche del grupo The Sey Sisters. El concierto de las tres hermanas, igual que los otros ya celebrados, se desarrolló en la explanada ferial de la localidad, a los pies del casco antiguo y histórico del castillo.

La agrupación ofreció al público una propuesta con un marcado mensaje de reivindicación de la diversidad racial y de empoderamiento femenino. El espectacular trío de voces de estas hermanas descendientes de ghaneses, hicieron vivir a los asistentes un sentido viaje musical desde el góspel hasta la música africana, pasando por el soul a través de su tercer álbum llamado We got your back.

Lucha por la injusticia

Cada uno de sus cantos estuvieron impregnados de profunda emoción, los cuales surgen de la lucha constante contra la injusticia, la defensa de los derechos humanos y la esperanza en el futuro.

El trío de voces emocionó con sus cantos a capella a todos los asistentes pues sus carismáticas actuaciones se mezclaron para hacer revivir el espíritu y el alma del góspel, con el cual reivindicaron su papel como afrodescendientes.

Desde su creación como grupo el año 2006, han actuado por diferentes festivales de Cataluña, además de colaborar con diversos artistas nacionales e internacionales. En el año 2015 publicaron su primer trabajo discográfico Let freedom ring, el cual presentaron por toda la geografía española.

El proyecto Esópera

El festival de música Orfim pondrá esta noche de sábado, el punto y final a esta edición con una espectacular gala de ópera y zarzuela a cargo del conjunto Proyecto Esópera.

Su completa sección orquestal de nueve músicos está compuesta por la soprano canaria, Elisa Vélez, y el tenor valenciano, Javier Palacios. Los asistentes que deseen vivir una noche repleta de calidad instrumental podrán presenciar en primera persona su gran consolidada trayectoria musical.

A las 23.00, la formación ofrecerá una cuidadosa selección de las mejores arias y dúos de ópera y zarzuela para poder disfrutar con una grata experiencia musical en Orpesa alrededor de la lírica.