Paul Pen: «He narrado el amor a una hija y el sufrimiento tras perderla»

La entrega de premios del concurso de relatos convocado por el Festival Castelló Negre tiene este año un invitado de excepción. En el acto, que se celebra este 7 de abril en Vila-real, el escritor Paul Pen acompañará a los diez finalistas y les hablará de su última novela, La metamorfosis infinita, una historia que remueve al lector en lo más íntimo.

¿Qué te lleva a escribir sobre un dolor estremecedor que resumes tan bien como «el más horrible amanecer que pueda existir»?

Hay algo en las historias tristes y desgarradoras que me atrae. Esta es sin duda la más estremecedora, pero todas mis novelas anteriores hablan en mayor o menor medida de asuntos terribles y muy dramáticos, y en ellas se dan situaciones muy dolorosas. Creo que lo que me atrae del dolor en ficción es conseguir una conexión emocional con el lector, aunque también me gusta contrarrestarlo con grandes dosis de ternura y amor.

Te has decantado por ponerte en la piel de una mujer rota, contarlo desde dentro y no desde fuera.

Lo tuve claro desde el principio: la historia la iba a contar en primera persona la madre de Alegría. No quería hacer una crónica periodística del suceso ni juzgar o analizar a esa mujer con ojos ajenos. Quise entrar en su dolor para contar la realidad distorsionada de alguien que padece un sufrimiento tan grande, para quien las convenciones sociales del bien o del mal dejan de tener sentido.

La metamorfosis infinita está repleta de afirmaciones que caen a plomo, te quitan la respiración, te invitan a cuestionarte o al menos pararte a reflexionar sobre principios que uno podría considerar inamovibles. ¿Es intencionado?

Ha sido consecuencia de la trama y, sobre todo, de la voz elegida. No empecé la historia pensando en que existirían esas afirmaciones, pero al dejarme llevar por el dolor de esa mujer, su inconsolable sensación de pérdida, su rabia, su odio, fueron saliendo solas. Casi diría que fue ella quien escribió esas reflexiones.

«Solo queda gente viva para jugar a hacerse los justos». ¿Hablamos si existe legitimidad para una justicia alternativa a la oficial?

Ahí de nuevo volvía a influir el hecho de que la historia nos la cuente su principal afectada, con un juicio nublado por el dolor y un deseo de llevar a cabo un acto terrible aun siendo capaz de darse cuenta de que quizá no es el camino correcto. De alguna manera, es la propia madre de Alegría la primera que necesita buscarse esas justificaciones que expone para llevar a cabo una venganza que cree que la sanará.

¿Qué cree el autor sobre eso de que la felicidad consiste en conformarse con lo que se tiene en el momento que se tiene?

Es un pensamiento de Alegría que están destacando muchos lectores en sus reseñas, algo que me alegre y me sorprende, porque la idea de «conformarse» suele tener connotaciones negativas y, sin embargo, yo estoy bastante de acuerdo en que no. Alegría lo defiende entendiéndolo como algo positivo, una manera de agradecer lo que sí se tiene en lugar luchar siempre por lo que no.

¿Has escrito una historia de amor o de odio?

Para mí, la novela es una historia sobre el amor a una hija y el increíble dolor que debe generar perderla de una manera tan salvaje e injusta. Todas las lecturas que puedan surgir de los pensamientos o actos de la protagonista serán las que el lector quiera hacer según sus propios valores.