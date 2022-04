Un festival de música multitudinario basa gran parte de su éxito en su cartel, en los nombres de los grupos o artistas que desfilarán sobre el escenario. En la provincia de Castellón, convertida desde hace casi tres décadas en la tierra de festivales por antonomasia del territorio nacional, han actuado en directo los más grandes, y seguirán haciéndolo este 2022 con citas tan relevantes como el SanSan Festival.

La primera gran cita festivalera de la temporada regresa a sus fechas habituales en Semana Santa para celebrarse del 14 al 16 de abril. Tras varias ediciones que hubieron de suspenderse o aplazarse, ya fuera por las condiciones metereológicas o por la pandemia provocada por el covid, este año parece ser el de volver a una teórica normalidad. El hecho de retomar su tiempo original dentro del calendario es ya un paso significativo, como lo es el listado de artistas que forman parte de esta nueva edición.

Nombres propios

En la jornada de apertura, los benicenses y el resto de castellonenses y visitantes que acudan al primer certamen sin restricciones de la Comunitat Valenciana, se podrá escuchar a grandes referentes de la escena autonómica, nacional e internacional, desde Ciudad Jara o Zoo a La Casa Azul, Steve Aoki –que repetirá presencia en la provincia para participar también en el FIB 2022– o Crystal Fighters, la banda anglo-española que poco a poco se consolida como uno de los grandes referentes del indie y música electrónica actual.

Rozalén –que en 2021 fue reconocida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales–, Kase. O, Jazz Magnetism, La Bien Querida o el último fenómeno musical procedente de Galicia, Tanxugueiras, protagonizarán algunos de los conciertos del 15 de abril.

Y para seguir «celebrando la inmunidad de grupo» en el primer festival sin restricciones, en la última jornada del SanSan otro de los iconos de la música pop-rock española de las últimas décadas, como es Dani Martín, interpretará los temas de su último trabajo No, no vuelve, publicado el pasado 2021. Junto a él, ese mismo día 16, Chef Special, Shinova, Álvaro de Luna o la actuación de 2ManyDjs, el nombre de los reyes del bootleg actual, subgénero del mix que comparte el descaro y el do it yourself con el punk y que ha trascendido estilos. Aunque anteriormente funcionaban como grupo de guitarras y grababan bajo el nombre de Soulwax, no fue hasta el 1999 que los hermanos David y Stephen Dewaele empezaron a mostrar su olfato innato para pinchar discos.

Música para todos los gustos, figuras de prestigio y un ambiente único. Todo en el SanSan.