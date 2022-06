Una historia de éxito absoluto es lo que están viviendo Carolina Iglesias y Victoria Martín, dos humoristas que han logrado traspasar toda frontera gracias a sus programas de pódcast. El más famoso hasta la fecha, el archiconocido Estirando el chicle, cuya versión en directo se ha convertido en todo un fenómeno de masas.

A las 22.30 horas, ambas protagonizarán este singular show en la noche dedicada al humor dentro del Peñíscola From Stage. Con su particular desparpajo, sin pelos en la lengua, Iglesias y Martín subirán al escenario de la playa Sur de Peñíscola para hacer lo que mejor saben hacer, rajar sobre todas las cosas que les indignan.

La particular visión de la actualidad es lo que ha llevado a las dos humoristas a convertirse, semana a semana, en unas auténticas influencers, ganadoras del Premio Ondas al mejor pódcast en 2021 y con un espacio en internet que ha dejado de ser pequeño, ya que las escuchan más de tres millones de personas. ¿Su fórmula para alcanzar ese estrellato? Hacer lo mismo que han hecho siempre, ser ellas mismas, con total naturalidad.

A través de Estirando el chicle, tanto Iglesias como Martín se han servido del humor para tratar los temas más diversos, ejerciendo la crítica social y haciendo especial hincapié en la desigualdad de género y el feminismo.

Sirviéndose de sus particulares anécdotas e inquietudes, esta aventura a través de las ondas, que emprendieron hace ya dos años, parece haberse transformado en un reclamo para todas las personas que necesitan liberar tensiones gracias a la risa.

Fenómeno fan

Si ya es difícil fidelizar a un público tan elevado semanalmente, no lo es menos ser noticia por haber agotado en apenas unas horas las 12.000 entradas para ver su espectáculo en el WiZink Center de Madrid el próximo mes de septiembre, convirtiéndose así en la propuesta cómica en directo más grande celebrada en España. No obstante, antes de esa fecha, Estirando el chicle está llegando a diferentes ciudades españolas en una gira. Una de las elegidas es Peñíscola, que gracias a la apuesta del Peñíscola From Stage brindará la posibilidad al público castellonense de ver en vivo y en directo a estas dos cómicas que rompen con cualquier barrera, como podrá comprobar.

Esta noche, las risas y las carcajadas están aseguradas con las dos humoristas del momento. Y mañana, música con Miguel Ríos.