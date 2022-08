Desde la organización destacan en especial la propuesta de debate en torno a la teoría del decrecimiento, que plantea un necesario cambio de modelo que haga compatible el uso de los recursos naturales con la supervivencia del planeta. Sobre esa cuestión opinarán el 19 de agosto Antonio Turiel, investigador del CSIC; Joaquín Araújo, divulgador científico; Juan Bordera, periodista especializado en el clima, y Luis Picazo, biólogo y director de documentales.

Pero esta programación del Rototom comenzará antes. Con una doble sesión diaria a las 16.00 y las 18.00 horas entre el 17 y el 21 de agosto, comenzarán el miércoles con la proyección del documental The Nefarious Plot: Introduction to Global Mass Incarceration, de Baz Dreisinger, que invitará a reflexionar sobre el modelo de justicia actual y la función de las prisiones en él.

La periodista y escritora Rosa María Artal y el politólogo Juan Carlos Monedero dialogarán después sobre el compromiso individual para cambiar el mundo.

El día 18 se podrá visionar el documental Cuentos de la ciudad accidental, de Maïmouna Jallow, con posterior coloquio. Ese mismo día se debatirá sobre El vuelo de la mariposa y nuestra alimentación.

Las propuestas para el día 19 son el documental El poder del fotoperiodismo en la acción humanitaria, sobre el que reflexionarán Carlos Tomasi (Médicos sin fronteras) y Pedro Armestre (Greenpeace), y la tertulia destacada por la organización ¿Decrecemos o decrecemos?

El sábado, el documental será Mesa para 3, de Álvaro G. Company y Meka Ribera, y el debate versará sobre El reto de la paz. Y el Foro Social 2022 del Rototom concluirá con la proyección de Esperanza, dirigido por Álvaro Longoria, y el debate sobre Utopías para cambiar el mundo, el domingo 21.

80 actuaciones que prometen 73 horas de música proveniente de más de 30 países en solo 6 días. Si tuviera que concentrarse la edición 2022 del Rototom en cifras, ese sería el mejor resumen para lo que pasará en Benicàssim entre el 16 y el 22 de agosto.

Con Burning Spear como cabeza de cartel --actuará el día 22 de agosto en el Main Stage con su roots reggae--, el festival incluye a indiscutibles referentes internacionales del género, como ha venido desgranándose desde que se supo que la pandemia iba a dar un respiro a las distancias e iba a permitir la organización de estos eventos. Sobre los distintos escenarios del evento estarán también Luciano, Black Uhuru, The Abyssinians, Max Romero, Clinton Fearon, Sly Dunbar & The REvolutionaries, Marley, Morgan Heritage, Alborosie, Davido, The Skatalites, O.B.F, Sean Paul, Mala Rodríguez o La Dame Blanche, por solo citar algunos de los nombres de estilos tan diversos como indispensables.