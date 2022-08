Rage Against The Machine ha cancelado su gira europea por causas médicas y no podrá actuar en Mad Cool Sunset 2022, que se celebra en Ifema Madrid, ni en Málaga, según han informado los organizadores del festival.

La banda californiana se ha visto en la obligación de cancelar su gira debido a un problema médico de importancia que impide la realización de sus directos y así lo han compartido en sus canales. pic.twitter.com/AC5bcpyeOk — Rage Against The Machine (@RATMofficial) 11 de agosto de 2022 Mad Cool Sunset ha recibido esta noticia "con tristeza" y ha lamentado no poder contar con la actuación del grupo estadounidense. "Desde el festival estamos trabajamos desde ya, para encontrar una banda sustituta y poder seguir ofreciendo, en esta primera edición, una experiencia inolvidable. Una vez anunciada la banda sustituta, se abrirá el proceso de devolución para todas aquellas personas que así lo soliciten", ha apuntado.