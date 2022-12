L’esperit d’Eivissa torna una vegada més a Benicàssim gràcies a la gran festa que prepara Maya Benicàssim per a celebrar el primer aniversari de Tribu Còsmica.

Serà aquest pròxim 10 de desembre quan aquest ambient de l’illa, amb els sons més enigmàtics de la nit, impregne l’espai gastronòmic i festiu benicassut. Així, sota el títol Sounds of tribe, es donaran cita alguns dels dj’s de referència en l’actualitat per a «despertar els sentits» d’un públic que tindrà l’oportunitat de viure «un ambient de festa únic», tal com remarquen els organitzadors d’aquesta cita que va haver d’ajornar-se per les inclemències meteorològiques del passat mes de novembre i que van afectar al litoral castellonenc.

Lluny d’acoquinar-se davant l’adversitat, es va proposar la nova data per a fer valdre el lema d’aquest esdeveniment: el que perdura són les emocions.

El cartell d’artistes

El line up d’aquesta cita musical i festiva comptarà amb la presència de Xano, Lord Visnú —que gaudirà amb la col·laboració en aquesta ocasió de Paloma Gonzalvo i Sandritta—, Falomir!, Saz, Vicentemazo, Jorge Moliner i Jordi Román, qui posarà la guinda a aquesta festa amb tota l’essència eivissenca.

Per a completar l’experiència, en aquest primer aniversari de Tribu Còsmica estarà present Nacary Rey, guanyadora del certamen de bellesa Miss Grand Castelló, i qui representarà a la província en la gal·la final nacional d’aquest concurs dirigit per Vicente Jiménez Gonzalez i que se celebra anualment des de 2016.