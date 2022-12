La música s’erigeix cada any en una de les grans protagonistes del Nadal. Les nadales són una de les fórmules més populars d’invocar els bons presagis i desitjos en una de les èpoques més emotives i familiars, són símbol d’unió i comunió, de bones esperances.

Des de fa uns quants anys, concretament des del 2009 (amb l’aparició del CD Dotze Nadales Novelles per a Castelló), Castelló compta amb les seues pròpies nadales. Cançons amb un senyal d’identitat pròpia, arrelada en la terra de la Plana. Van ser Pepe Falomir i Vicent Jaume Almela els encarregats de crear aquestes peces que buscaven representar «un viatge nadalenc diferent pel paisatge de la Plana». Més d’una dècada després, podria dir-se que aquest objectiu s’ha complit amb escreix.

Concert especial

És costum, dins de l’agenda festival i cultural castellonenca, la interpretació de les ja cèlebres Nadales de Castelló o Nadales de la Plana. Aquest 21 de desembre, sense anar més lluny, a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos tornaran a ressonar a partir de les 20.00 hores, i ho faran, com és habitual, amb sorpresa, l’estrena de l’obertura Escenes castellonenques de Pascual Gassó García i de la nadala Les tendres paraules, de Falomir i Almela Eixau. Amb els arranjaments per a cor de Ferran Badal, i amb l’adaptació per a cor i banda, i composició de la suite musical que s’escoltarà, a càrrec de Gassó, els textos de Vicent Jaume Almela i la música de Pepe Falomir s’interpretaran de la mà de la Banda Municipal de Castelló, amb Marcel Ortega al capdavant, i un bon nombre de corals que participen enguany en l’esdeveniment.

La Coral Ad libitum, l’Orfeó de la Universitat Jaume I, la Coral Polifònica Eslidense, Coral Polifònica Almussafense, Cor Elemental del Conservatori Mestre Tàrrega de Castelló i la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló seran protagonistes en aquesta cita a Castelló que comptarà, també, amb l’exquisida veu de la soprano castellonenca Sandra Ferró.

Solidaritat

Des de l’any passat és la Banda Municipal castellonenca l’encarregada d’oferir aquesta producció simfònica-coral de les Nadales de la Plana, que han anat evolucionant amb el pas dels anys fins arribar a la versió actual. Sens dubte, el d’aquesta vesprada és un concert especial per l’emoció de les festes, però és més especial per la trobada dels més de 250 cantaires amb la banda municipal i per l’oportunitat de contribuir a una bona causa com és l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

Una cita entranyable, per a aprofundir en l’essència nadalenca a les portes de les festes, que compta amb el suport de Mediterráneo i altres entitats, com ara l’Ajuntament i la Diputació.