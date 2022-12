L’humor continua sent un dels pilars de la programació que grans i petites ciutats desenvolupen en les seues respectives agendes d’oci i espectacles anual. Onda, per exemple, torna a apostar per ell per a complementar la seua oferta d’entreteniment de cara al 2023.

La nova edició del cicle Humor al Mònaco es desenvoluparà de febrer a maig del pròxim any i comprendrà un total de quatre monòlegs a càrrec de diferents artistes i còmics de renom, alguns d’ells llegendes vives de l’humor a Espanya. Per a iniciar aquesta temporada humorística en el Teatre Mònaco, Onda rebrà a Galder Varas el 4 de febrer amb Esto no es un show, un monòleg en el qual els espectadors trobaran l’escenografia tradicional composta d’un escenari, un micròfon i un còmic, però també de grans dosis d’acudits i improvisació. Caldrà esperar a març, concretament el dia 4, perquè un dels duos més cèlebres de l’humor de les últimes quatre dècades es puge a l’escenari del teatre onder. Es tracta dels genuïns Faemino y Cansado, els qui presentaran l’obra 17 Veces, sens dubte l’obra més rupturista de la seua carrera en la qual deixen arrere el seny que sempre els ha acompanyats en la seua trajectòria i es llancen sense salvavides a la piscina de l’escenari per tal de traure el major nombre de riures possible. Més propostes La còmica televisiva Patrícia Espejo omplirà el teatre de riallades amb El show de Patricia Espejo el diumenge 30 d’abril. Coneguda per participar en El Club de la Comedia, Comedy Central, Sopa de Gansos, Late Motiv, Las que faltaban, Comediantes i en Esto no es una serie, ara acosta el seu propi xou mostrant el seu humor espontani. Un tipus d’humor que es val de les situacions absurdes o incoherents i que fan les delícies del públic. Finalment, Pablo Chiapella i Tian Lara tancaran el cicle enguany, el dissabte 13 de maig, amb l’espectacle de comèdia El Anticoach. En ell, Lara desmotivarà a Chiapella en la seua cerca del camí de l’èxit, en una funció especial amb un convidat de luxe. Aquest monòleg no canviarà la vida dels espectadors del Teatre Mònaco d’Onda, però li donarà les pautes bàsiques per a arruïnar-la còmodament. Els humoristes gaudiran explicant una sèrie de veritats incòmodes, improvisant amb el públic i trencant tasses amb frases motivadores. Les persones que vulguen assistir a algun d’aquests espectacles podran aconseguir les seues entrades a través d’entrades.onda.es.