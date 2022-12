El Palau de les Arts de València dedica per primera vegada un cicle sencer a la música valenciana, un fet que reflecteix el compromís de la institució amb la varietat de conjunts musicals del territori. Així, sota el títol Les Arts és Músiques Valencianes, s’exploraran diferents estils i expressions del panorama actual de la música de la Comunitat Valenciana amb propostes que combinen la música tradicional, el pop, el rock, la música d’arrel, el mestissatge, la cançó d’autor...

Entre les propostes destaca la presència de la jove cantautora de Vinaròs Esther, qui participarà al costat d’artistes tan variats com Pep Gimeno Botifarra, Neus Ferri, el trio Marala i el duo de Mireia Vives i Borja Penalba. Tots ells passaran pels escenaris del teatre d’òpera a partir del 13 de gener.

Serà Pep Gimeno el primer a visitar Les Arts el dia 13, a les 20.00 hores, amb el seu espectacle de música tradicional valenciana. El natural de Xàtiva, que ha dedicat tota la seua vida a recuperar i promoure la música dels pobles, presentarà el seu nou disc Ja ve l’aire, que veurà la llum a principis d’aquest 2023.

La següent a participar en el cicle és l’alcoiana Neus Ferri, coneguda per col·laborar amb artistes com Sole Giménez o Melendi. La cantant es presentarà el 20 de gener a l’Aula Magistral de Les Arts, on promocionarà Llar, el seu tercer àlbum d’estudi. Un dia després, el 21, serà el torn del trio musical Marala, integrat per la pedreguerina Sandra Monfort, la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol. Les recents guanyadores del Premi Carles Santos al millor disc de l’any i millor disc de música tradicional popular presentaran el seu últim treball, Jota de morir, publicat al setembre.

La següent data del cicle és el 27 de gener, amb un concert especial de Mireia Vives i Borja Penalba. El duo va comunicar recentment la seua separació després de més de deu anys junts. Com a part de la gira d’acomiadament Punt i a part, faran un repàs dels tres discos que han tret junts.

De Vinaròs al món

I per a finalitzar, la cantant vinarossenca Esther serà l’encarregada de tancar el cicle amb un concert de pop el 28 de gener. La jove castellonenca, que va tindre un exitós debut amb el seu primer treball Les teues ales, presentarà en Les Arts el seu següent projecte, Les cartes que mai vaig cremar, el seu primer àlbum de llarga duració i llançat aquest mateix mes de desembre.