El Teatre Principal i l’Auditori de Castelló han tancat la campanya de venda d’abonaments culturals per al primer trimestre de 2023 amb un augment de la demanda, superant els 500 inscrits entre els dos espais culturals.

En concret, el Teatre Principal de la capital de la Plana supera àmpliament els 300 abonats i l’Auditori sobrepassa els 200 abonats, segons les xifres proporcionades per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), depenent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, que és l’organisme encarregat de la seua gestió.

El delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, va agrair al públic de la província el suport a la programació i va donar les gràcies "especialment als abonats per la seua confiança en les propostes que oferim durant aquest trimestre al Teatre Principal i l’Auditori de Castelló".

Aposta per la qualitat

En aquest sentit, Ribes va destacar "les bones xifres tant del Teatre Principal de Castelló, que obté un dels seus millors registres històrics amb més de 300 abonats, com l’Auditori, que supera novament els 200 abonats". A més, va insistir a dir que "continuarem fent, dins de les nostres limitacions, una programació que aposta per la qualitat, oberta a tots els públics i com a servei públic".

Els abonaments culturals ofereixen la possibilitat de gaudir dels espectacles més importants del trimestre amb un preu reduït depenent de la butaca escollida que va des dels 30 fins als 115 euros per a l’opció més cara.

La programació prevista al llarg del primer trimestre del 2023 al Teatre Principal contempla huit representacions d’alguns dels directors i dramaturgs més reconeguts de l’actualitat. És el cas de Delicades, d’Alfredo Sanzol; Ladies Football Club, dirigida per Sergio Peris-Mencheta; o Todas las canciones de amor, amb l’actor Eduard Fernández i dirigit per Andrés Lima. També es podrà gaudir d’Immunitat, de Jordi Casanovas; o El peligro de las buenas compañías, que obri el trimestre.

Per altra banda, l’Auditori de Castelló programarà 25 concerts i 12 propostes familiars durant el primer trimestre. D’aquests, huit de la programació de Clàssica estan inclosos en l’abonament que té un preu general de 115 euros.

Música clàssica

Fins març es comptarà amb tres concerts de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb directors com Gustavo Gimeno, Antonello Manacorda o Gaffigan, que dirigirà la Simfonia núm. 2 de Mahler. Orquestres de cambra com la de París, l’Orquestra de Cambra Catalana o Metamorphosen Berlin formen part de les propostes per a abonats.

El període de compra d’abonaments s’ha tancat i ja es troben a la venda les entrades soltes per a cadascun dels espectacles programats durant aquest trimestre al Teatre Principal, l’Auditori de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola al web de l’Institut Valencià de Cultura.